22 листопада в Демократичній Республіці Конго помер старший лейтенант Збройних сил України Олександр Бривко. Він виконував завдання у складі Стабілізаційної місії ООН. У зв'язку з такою трагічною звісткою співчуття висловив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Заява Гутерреша щодо смерті Бривка

Через смерть військового генеральний секретар ООН, зокрема, висловив співчуття. Про це мовиться у листі Гутерреша, надісланому на ім'я Президента України Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба ОПУ.

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Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв'язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго,

– зазначив генсек ООН.

Він зауважив, що ООН є налаштованою на посилення зусиль щодо пом'якшення впливу пандемії COVID-19 на миротворчі місії та запобігання її поширенню. Водночас організація вживатиме всіх заходів для безпеки миротворців та іншого персоналу.

Також Гутерреш подякував Україні "за рішучу підтримку Організації Об'єднаних Націй" та, зокрема, миротворчих операцій.

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Лист генсека ООН Гутерреша у зв'язку зі смертю Олександра Бривка / Фото пресслужби Офісу Президента

Коротко про смерть Олександра Бривка