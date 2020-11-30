Смертельна ДТП біля Мукачева: постраждалий хлопчик помер у лікарні
Поблизу села Лалово Мукачівського району 30 листопада зіткнулися легковик та вантажівка. Через це на місці події загинули 4 людей. Згодом стало відомо, що постраждалий хлопчик помер у лікарні.
Загиблі у ДТП
Рятувальники витягли хлопчика з потрощеного автомобіля та передали медикам швидкої допомоги. Про це повідомила пресслужба ДСНС Закарпатської області.
Актуально На Закарпатті легковик влетів у вантажівку: загинули щонайменше 4 людей – фото, відео
Медикам не вдалося врятувати дитину. Хлопчик помер у відділенні реанімації обласної дитячої лікарні у Мукачеві.
Внаслідок зіткнення на місці події загинуло 4 дорослих. Їхні тіла працівники ДСНС деблокували з автомобіля та передали правоохоронцям.
Що відомо про смертельну ДТП
- Трагедія трапилася о 13:14 на трасі Мукачево – Львів.
- За попередньою інформацією, водій легковика "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.
- Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Поділитися новиною