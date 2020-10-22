Смертельна ДТП у Харкові: 19-річного "мажора" взяли під варту
Водій Toyota Land Cruiser, який 21 жовтня вчинив ДТП у Харкові, перебуває в СІЗО й чекає на суд. Внаслідок аварії загинули двоє людей: чоловіку було 41 рік, а його доньці – лише 15 років.
Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини трагедії. Про це повідомляє поліція Харківської області.
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ДТП сталось вранці 21 жовтня 2020 року на Білгородському шосе неподалік Екопарку.
За інформацією, яку надає телеграм-канал "Нетипичный Харьков", за кермом Toyota був 19-річний син начальника відділу поліції Метрополітену – Габишев Дмитро Олександрович.
У результаті аварії загинув начальник 32-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Харківській області Дмитро Азаренков. Йому було 41 рік.
Друга жертва – його 15-річна донька.
Дмитро Азаренков та його донька – загинули 21.10.2020 у ДТП / Фото соцмережі
Що відомо про ДТП у Харкові:
- На окружній Харкова Toyota Land Cruiser влетіла в Lanos. Очевидці ДТП повідомили, що водій був напідпитку.
- Поліція Харківської області повідомила, що лобове зіткнення сталось близько 7 ранку. В іномарці їхали два чоловіки – 21 та 19 років.
- Також повідомляється, що водія Toyota Land Cruiser раніше вже ловили п’яним за кермом. Але тоді його лише притягували до адміністративної відповідальності.
- Раніше помилково інформували, що у ДТП загинула дружина Дмитра Азаренкова – Любов.