Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини трагедії. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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ДТП сталось вранці 21 жовтня 2020 року на Білгородському шосе неподалік Екопарку.

За інформацією, яку надає телеграм-канал "Нетипичный Харьков", за кермом Toyota був 19-річний син начальника відділу поліції Метрополітену – Габишев Дмитро Олександрович.

У результаті аварії загинув начальник 32-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Харківській області Дмитро Азаренков. Йому було 41 рік.

Друга жертва – його 15-річна донька.

Дмитро Азаренков та його донька – загинули 21.10.2020 у ДТП / Фото соцмережі

Що відомо про ДТП у Харкові:

13 липня 2020 року нардепи проголосували у першому читанні за законопроєкт, який посилює відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

У разі, якщо водій в такому стані спричинить аварію, яка призведе до смерті інших людей, – йому загрожуватиме до 12 років тюрми.