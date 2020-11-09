На Херсонщині в Білозерському районі вранці 9 листопада перекинувся рейсовий автобус. У результаті кілька людей загинули та багато постраждали.

Смертельна ДТП з автобусом на Херсонщині: деталі

Інформацію про інцидент оприлюднила пресслужба Нацполіції у Херсонській області. За даними правоохоронців, автобус "Еталон" їхав із Херсона до села Садове. Власне в останньому і сталася ДТП. Керував машиною 51-річний чоловік.

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Причиною інциденту стало те, що водій не обрав безпечну швидкість руху. У підсумку автобус з'їхав у кювет та перекинувся.

Наразі на місці працюють слідчі, також сюди виїхало керівництво Нацполіції в області. Причини ДТП встановлюють фахівці.

Що відомо про загиблих і потерпілих

Загинули дві жінки віком 42 та 54 роки.

Приблизно 10 осіб постраждали – точну кількість у поліції не називають.

Яка доля чекає на винуватця

Попередньо правоохоронці кваліфікують інцидент за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Що вона передбачає

Позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років.

Позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Місце смертельної ДТП за участю рейсового автобуса на Херсонщині / Фото пресслужби Нацполіції у Херсонській області