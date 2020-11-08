В Оболонському районі Києва внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ. Він на швидкості протаранив позашляховик.

Водій автомобіля ВАЗ-21099 рухався новою Кільцевою дорогою від Мінського шосе в напрямку Пущі-Водиці. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Вартові.Еспресо".

Читайте також На Львівщині водій Tesla збив юнаків: є жертви, – фото, відео 18+

Що сталось

З невідомих причин водій на великій швидкості протаранив позашляховик Daihatsu Terios.

Гальмівний шлях ВАЗу склав приблизно 30 метрів. Слід залишився лише від переднього лівого колеса,

– зазначили у публікації.

Від удару Daihatsu відлетів у Mercedes ML, який стояв попереду. Також він зачепив Hyundai Accent, що стояв справа.

Наслідки ДТП

В результаті ДТП водій ВАЗу отримав травми та помер на місці. За попередніми даними, чоловіку було приблизно 40 років. Скоріш за все, він не скористався пасом безпеки. Також постраждали пасажири з Daihatsu.

Перед ДТП автомобілі стояли у заторі, який утворився через дорожні роботи. На місці працюють патрульні поліціянти та слідчо-оперативна група.



ДТП у Києві / Фото "Вартові.Еспресо"



Наслідки ДТП / Фото "Вартові.Еспресо"



ВАЗ протаранив позашляховик / Фото "Вартові.Еспресо"



Смертельна ДТП у Києві / Фото "Вартові.Еспресо"



Внаслідок ДТП загинув водій / Фото "Вартові.Еспресо"

Смертельна ДТП у Києві: дивіться відео