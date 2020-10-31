Шевченківський районний суд Києва 31 жовтня обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вчиненні масштабної аварії у центрі столиці. Смертельна ДТП трапилася 30 жовтня і забрала життя двох людей.

Суд обрав 66-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту , п ро це повідомляє 24 канал.

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Шевченківський райсуд Києва відправив цілодобовий під домашній арешт на 60 діб підозрюваного в ДТП на Майдані незалежності. Також він буде носити електронний браслет.

Підозрюваний перебував у лікарні під охороною. Раніше прокурор просив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зауважимо, що чоловіка привезла "швидка" у суд на каталці.

Що відомо про смертельну ДТП на Майдані Незалежності

У центрі Києва 30 жовтня чоловік на Land Rover скоїв жахливу ДТП, у якій постраждало щонайменше дві людини.

Очевидці інциденту стверджують, що водій з'їхав з вулиці Інститутської на пішохідну зону Майдану Незалежності.

На зупинці громадського транспорту він зніс двох пішоходів та вилетів на зустрічну смугу проїзної частини Хрещатику. Там автівка лоб у лоб зіткнулася із ще кількома машинами.

66-річному водію автомобіля повідомили про підозру. Якщо вину водія доведуть у суді, то покарати його можуть позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

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