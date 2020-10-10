На Одещині зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Внаслідок аварії 1 людина загинула, 2 – травмувалися.

До Служби порятунку Одеси 9 жовтня о 23:42 надійшло повідомлення, що у селі Милолюбівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили на сайті головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Коли рятувальники прибули на місце виклику, то деблокували водія легкового автомобіля Volkswagen Golf, який зіткнувся з вантажівкою MAN.

Наслідки ДТП

Внаслідок ДТП загинув водій та постраждали 2 пасажири легковика, серед яких був хлопчик 2 років. Працівники ДСНС дістали з понівеченого автомобіля пасажирів та передали швидкій допомозі. Стан здоров'я постраждалих — важкий.

Від ДСНС залучили 1 одиницю техніки та 6 чоловік особового складу,

– зазначили у пресцентрі ДСНС України в Одеській області.

Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.