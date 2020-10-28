У свіжому випуску "Резонанс" за 28 жовтня – на Рівненщині поблизу села Корнин трапилась смертельна ДТП. Подружжя їхало народжувати в пологовий. Коли машина виїхала на зустрічну смугу, то зіткнулася із Volkswagen. Породілля загинула, а пасажири Volkswagen отримали травми. На Дніпропетровщині люди просиділи в неволі просто так. Злочинна група з 6 людей тримала заробітчан у трудовому рабстві.

Також у випуску "Резонанс" на 24 каналі:

Вся Україна і досі не може оговтатися від подвійної трагедії. В ДТП на Харківщині загинули батько та донька. Підполковник ДСНС Дмитро Азарєнков та його донька Анастасія їхали вранці з Липців до Харкова. Трапилось лобове зіткнення і шансів вижити у них не було.

Витік газу стався на Хмельниччині у квартирі, яка розташована на першому поверсі багатоповерхівки в місті Красилові. На щастя, ніхто не загинув.

На Одещині зловмисник вбив чоловіка та дружину. Пара мала свій бізнес – здавала на прокат водні катамарани. Діяльність родини й стала причиною злочину.