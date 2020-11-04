Техногенні катастрофи можуть бути небезпечнішими та більш руйнівними, аніж природні катаклізми. Наслідки таких аварій мають незворотній вплив на навколишнє середовище й завдають країні величезних збитків. Такі трагічні події, зазвичай, мають місце в історії через технічні неполадки або ж помилки працівників.

Одна з найбільших техногенних катастроф, що трапилася на залізничному транспорті, відбулася в Канаді. Йдеться про вибух цистерн із нафтою в містечку Лак-Меґантік. Детальніше про це – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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На залізничній станції канадського міста Кот-Сен-Люк 5 липня 2013 року сформували вантажний потяг. Його вага становила понад 10 тисяч тонн, а довжина сягала 1 400 метрів. Водночас поїзд містив 72 чотиривісні цистерни. Кожна з них була вщент наповнена сирою нафтою, загальною кількістю 113 тисяч літрів.



Цистерни / Скриншот з відео

З чого все почалося

Майже за рік до планованого відправлення вантажу, в одному із тепловозів ремонтували дизельний двигун. Під час цього застосували епоксидні матеріали, які швидко зруйнувалися. Це призвело до задимлення локомотива. Машиніст помітив неполадки, коли зупинився на станції Нант, де мала змінитися локомотивна бригада.

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Він одразу зв'язався з диспетчером і повідомив про проблеми з дизелем. Оскільки час був пізній, вирішення цієї ситуації відклали до ранку. Станцію використовували для простою порожніх вагонів. Вона мала бокову колію для з'їзду, тому потяг можна було залишити на цілу ніч.

Тоді машиніст, відповідно до інструкції, залучив ручні гальма і заглушив 4 з 5 прикріплених локомотивів. Один із тепловозів залишився заведеним для роботи компресора і підтримки тиску в гальмах.



Компресор / Скриншот з відео

Що спричинило загоряння

Після виконаної роботи чоловік вирушив у готель найближчого містечка Лак-Меґантік на ночівлю. Тим часом з корпусу турбокомпресора почали виливатися паливно-мастильні матеріали, що спричинило загоряння. Майже через годину в службу 911 надійшло повідомлення про пожежу на головному тепловозі.

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Пожежників викликали очевидці, які проїжджали трасою повз станцію. Вони помітили хмари диму та іскри. Згідно з інструкцією гасіння локомотивів, пожежники заглушили тепловоз і почали роботу. Через це перестав працювати компресор і тиск у гальмах почав стрімко падати. Майже о 1 ночі він впав до критичного рівня.

Чому потяг почав рухатись

Станція була розташована на схилі. Ручних гальм виявилося недостатньо для того, щоб стримати такий вантаж. Через це потяг покотився по колії вниз. Повідомити відповідальних осіб про рух некерованого потяга не вдалося. Шлях не був обладнаний засобами сигналізації, централізації та блокування. Потяг стрімко набрав швидкість і рухався у напрямку до містечка Лак-Меґантік.

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Через деякий час, діставшись до центру міста, він зійшов з рейок на швидкості 105 кілометрів на годину. Така цифра була втричі вищою від дозволеної на цій ділянці. Поза колією вмить опинилося 64 вагони. Через це відразу пролунали потужні вибухи.



Вибухи на залізниці / Скриншот з відео

Вздовж залізниці розлилося 6 тисяч тонн нафти, що палала. Вона потрапила в підземні комунікації, спричинила пожежі навколо водостоків, люків та в підвалах будинків.

Як реагували на вибух

Люди, які перебували неподалік, вирішили через поштовхи, що почався землетрус. Рятуючись від природньої катаклізми, вони почали ховатися у закладах під столами, не підозрюючи, що насправді трапилося. У результаті дехто з них так і не встиг врятуватися від полум'я.

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Більшість жителів містечка в цей час уже спали у своїх помешканнях. Всіх, хто проживав поблизу епіцентру катастрофи, довелося терміново евакуйовувати.



Дим над містом через пожежу / Скриншот з відео

Внаслідок катастрофи загинули 47 людей, а більшість будівель у центрі міста були знищені. Пожежу не вдавалося загасити майже 2 доби. Приблизно 2 тисячі місцевих мешканців були змушені покинути власні домівки. Канадська влада негайно зупинила дію ліцензії на роботу залізничної компанії, яка була власником аварійного потяга.

Кого звинуватили у катастрофі

Під час розслідування глава компанії, якій належав потяг, 2 рази намагався звинуватити у трагедії інших. Спершу він заявляв, що локомотиви почали рух через неправильне поводження пожежників. Нібито рятувальники не мали відключати двигун під час гасіння пожежі. Втім, голова пожежної служби у відповідь на звинувачення заявив, що його підопічні діяли відповідно до інструкції. Оскільки потяг не перебував під наглядом, то про технічні нюанси залучених гальм ніхто їх не міг попередити.



Гасіння пожежі / Скриншот з відео

Тоді компанія звинуватила у всьому машиніста потяга, оскільки він не залучив достатню кількість ручних гальм. Однак після масштабних вибухів було складно з'ясувати, чи всі гальма були приведені в режим готовності. Окрім того, слідство розглядало можливу версію теракту. Зрештою, начальник компанії заявив, що особисто стежитиме за тим, щоб потяги не залишалися на станціях без нагляду.

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Невдовзі керівництво заявило, що сума виплат за позовами й зобов'язання до відшкодування збитків перевищує вартість їхніх активів. Після завершення судового процесу компанія заявила про банкрутство й у 2014 році припинила існування.