Boeing 737 MAX вперше здійнявся у небо після 1,5-річної заборони на польоти цієї моделі. Рейси відновив бразильський лоукостер Gol Linhas Aereas.

Авіакомпанія виконала рейс з Сан-Паулу в Порту-Алегрі на півдні Бразилії. Про це повідомляє Business Insider.

Важливо У літаках Boeing 737 MAX виявили нову проблему

Літак був заповнений на 88%, загалом лайнер вміщує 186 пасажирів. Більшість пасажирів, як зазначає агентство, не звернули уваги на модель літака.

Як випливає з даних сервісу Flightradar 24, лайнер здійснив кілька перельотів протягом тижня до 9 грудня. Ймовірно, це були тестові рейси.

Що не так з Boeing 737 MAX

Після декількох жахливих авіакатастроф розробники Boeing виявили проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX. Після трагедій регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 MAX 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.

Більше про Boeing 737 MAX та його скандали – читайте у нашому матеріалі.

Чому розбився Boeing 737 MAX в Ефіопії: дивіться відео