У Дніпрі патрульні поліцейські прибули на виклик про хуліганство та виявили багатодітну сім'ю, яка живе у жахливих умовах.

Поліцію викликали діти 9, 11, 13, 14 і 7 років. Це сталося 25 листопада, повідомила пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

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Вони поскаржилися правоохоронцям – мовляв, їх ображає співмешканка маминого брата, яка живе з ними у будинку. Вона зловживала алкоголем, поводилася неадекватно та знущалася з дітей.

Коли поліцейські прибули на виклик, побачене їх шокувало. Будинок, у якому живуть діти, буквально тонув у смітті. Крім цього, вони не взагалі не мали, що їсти. Дорослих у будинку не було.



Багатодітна сім'я живе у нелюдських умовах / Фото патрульної поліції



За словами дітей, батьки поїхали відпочивати / Фото патрульної поліції



Шокуючі умови, в яких живуть 5 неповнолітніх дітей / Фото патрульної поліції

Як розповіли неповнолітні, батьки поїхали на відпочинок. Правоохоронці зателефонували їм та попросили негайно повернутися додому. Після цього приїхала мати та забрала дітей до іншої квартири.

Поліцейські склали протокол через невиконання батьківських обов'язків, а також адмінпротокол на співмешканку дядька – за хуліганство.