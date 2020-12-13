У сміттєвому контейнері знайшли картину французького сюрреаліста Іва Тангі за 340 тисяч доларів. Цей витвір мистецтва забув бізнесмен в аеропорту Дюссельдорфа.

Неназваний бізнесмен випадково залишив запаковану в картон картину Тангі вартістю 280 тисяч євро (340 тисяч доларів) на стійці реєстрації. Це сталося тоді, коли 27 листопада чоловік сідав на рейс з Дюссельдорфа в Тель-Авів, повідомляє AP.

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Як зникла та знайшлася картина

Коли ж бізнесмен вже приземлився в Ізраїлі і зв'язався з поліцією Дюссельдорфа, картина зникла.

Представник поліції Андре Хартвіг заявив, що попри безліч електронних листів з подробицями про картину розміром 40 на 60 сантиметрів, її не вдалося знайти.

Картину вдалося відшукати лише після того, як племінник бізнесмена приїхав в аеропорт із сусідньої Бельгії та порозмовляв із поліцією особисто. Так,, інспектор поліції відстежив шлях картини до смітника для вторинної переробки паперу в аеропорту.

Це безперечно одна з наших найщасливіших історій в цьому році. Це була справжня детективна робота,

– розповів представник поліції.

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