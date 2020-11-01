На горі Піп Іван вже далеко не вперше в цьому році доволі сніжно. На одній з найвищих першин українських Карпат й України лежить рясний сніг, я температура повітря опустилася до -6 градусів.

Про погодні умови на горі Піп Іван Чорногірський, що розташована на межі Івано-Франківської і Закарпатської областей, розповідає Чорногірський пошуково-рятувальний пост. До слова Карпати засипало снігом: казкові фото О 06:50, 1 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний, 5 – 6 метрів за секунду, температура повітря -6 градусів за цельсієм,

– розповіли в рятувальному пості. На опублікованому фото з гори помітно, що астрономічну й метеорологічну обсерваторію, відому як "Білий слон", добряче замело снігом. До слова, снігопад на Чорногорі розпочався ще в ніч проти 30 жовтня. Тоді біла ковдра вкрила гору й у наступні дні лише збільшувалася. Гора Піп Іван у Карпатах: карта До слова, синоптики прогнозують, що сніги на більшості території України можуть бути вже в перші дні листопада. Прогноз, коли очікувати на сніг – читайте в матеріалі.