У Росії снігові намети сягають зросту людини: неймовірні фото, відео
Російське місто Норильськ продовжує засипати снігом. Опади не припиняються вже кілька днів поспіль. Наразі снігові намети за висотою вже сягають рівня зросту людини.
Місцеві жителі, хоча й звикли до снігу взимку, однак таких рясних опадів не пам'ятають вже давно. Про це повідомляє Euronews.
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Норильськ засипає снігом вже кілька днів. З неділі, 29 листопада, там діє штормове попередження через сильний вітер: пориви сягають 30 метрів за секунду.
Наразі снігу намело вже на рівні зросту людини, а місцями ще більше.
Крім того, дорогу в аеропорт перекрили для легкового транспорту. Однак до багатьох автівок без лопати дістатися складно.
Приблизно 100 людей та і 20 одиниць техніки щодня чергують через негоду. За прогнозами синоптиків, сніг йтиме до кінця тижня.
Всього за останні два місяці комунальники вивезли з міста приблизно 400 тисяч тонн снігу, тобто чверть середньорічної норми.
Російський Норильськ засипало снігом: Фото з твіттеру "Семья Нескучных", Рустема Адагамова
Снігові намеми у Норильську сягають рівня зросту людини: відео
Норильськ засипало снігом: дивіться карту
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