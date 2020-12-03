Російське місто Норильськ продовжує засипати снігом. Опади не припиняються вже кілька днів поспіль. Наразі снігові намети за висотою вже сягають рівня зросту людини.

Місцеві жителі, хоча й звикли до снігу взимку, однак таких рясних опадів не пам'ятають вже давно. Про це повідомляє Euronews.

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Норильськ засипає снігом вже кілька днів. З неділі, 29 листопада, там діє штормове попередження через сильний вітер: пориви сягають 30 метрів за секунду.

Наразі снігу намело вже на рівні зросту людини, а місцями ще більше.

Крім того, дорогу в аеропорт перекрили для легкового транспорту. Однак до багатьох автівок без лопати дістатися складно.

Приблизно 100 людей та і 20 одиниць техніки щодня чергують через негоду. За прогнозами синоптиків, сніг йтиме до кінця тижня.

Всього за останні два місяці комунальники вивезли з міста приблизно 400 тисяч тонн снігу, тобто чверть середньорічної норми.

Російський Норильськ засипало снігом: Фото з твіттеру "Семья Нескучных", Рустема Адагамова

Снігові намеми у Норильську сягають рівня зросту людини: відео

ЭЭЭЭЭЭЭЙ ЛЮДИИИИИ!!!!

Кто из Норильска есть? Вы там живы? pic.twitter.com/J79NWpGE9J — Понтий Пилат (@ipx52Js5XpfyQYV) December 2, 2020

Зацените какие сугробы!



Норильск уже приступил к наслаждению зимней порой pic.twitter.com/VnhAKfNPmu — Записки Славянина (@NotesOfTheSlav) December 3, 2020

Норильськ засипало снігом: дивіться карту