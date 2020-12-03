Сніг та ожеледиця: де чекати на погіршення погоди
В Україні 3 грудня прогнозують погіршення погодних умов. У північно-східних областях падатиме невеликий сніг. Крім того, на дорогах майже всієї країни місцями буде ожеледиця.
Про погодні умови в Україні 3 грудня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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У півночі та сході прогнозують невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.
На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця.
У Київській області буде хмарно, без істотних опадів. На дорогах теж може бути слизько.
Нагадаємо, про ожеледицю на дорогах раніше попереджала і синоптикиня Наталка Діденко.
До слова, 4 – 5 грудня в Україні буде без опадів. Однак ожеледиця на більшості територій все ж збережеться.
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