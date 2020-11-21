Сумщину засипало снігом: казкові фото
Сумщину у ніч на 21 листопада добре засніжило. Місцеві ландшафти застелив чималий шар снігу. Попри те, що температура у регіоні коливається на рівні 0...-1 градуса, снігу випало не мало.
Водночас синоптики попередили, що до кінця 21 листопада снігопад має припинитися. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Важливо Прогноз погоди на 22 листопада: в Україні буде сонячно і морозяно
Відомо, що перший сніг цього сезону на Сумщині випав ще минулими вихідними. Однак цього разу до регіону завітала справжня зима. Засніжило міста:
- Шостка,
- Кролевець,
- Боровичі.
Відомо, що сніг 21 листопада також ішов у Чернігові та Умані. Місцеві жителі поспішили публікувати в мережі кадри із засніжених вулиць.
Сніг у місті Шостка / Фото ТСН
Зауважимо, що 19 листопада у східних областях України випало до 8 сантиметрів снігу. Перший сніг у цьому сезоні вже випав у Карпатах, а також на Сумщині та Дніпропетровщині.
Якою буде погода у грудні 2020
- Синоптик Леонід Горбань розповів, що погода в Україні у грудні буде нестабільною. На початку місяця обіцяють плюсову температуру, однак вже з середини грудня вдарять морози.
- Середня нічна температура в першій половині грудня становитиме +9...+11 градусів, у другій – +10...+13.
- На День святого Миколая обіцяють сніг та морози до -8. Ймовірно, сніг зможе трішки полежати на вулицях, адже погода буде морозною до 28 грудня.
- Однак перед самим Новим Роком прогнозують відлигу та рясні дощі.
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