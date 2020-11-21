Сумщину у ніч на 21 листопада добре засніжило. Місцеві ландшафти застелив чималий шар снігу. Попри те, що температура у регіоні коливається на рівні 0...-1 градуса, снігу випало не мало.

Водночас синоптики попередили, що до кінця 21 листопада снігопад має припинитися. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Відомо, що перший сніг цього сезону на Сумщині випав ще минулими вихідними. Однак цього разу до регіону завітала справжня зима. Засніжило міста:

Шостка,

Кролевець,

Боровичі.

Відомо, що сніг 21 листопада також ішов у Чернігові та Умані. Місцеві жителі поспішили публікувати в мережі кадри із засніжених вулиць.

Сніг у місті Шостка / Фото ТСН

Зауважимо, що 19 листопада у східних областях України випало до 8 сантиметрів снігу. Перший сніг у цьому сезоні вже випав у Карпатах, а також на Сумщині та Дніпропетровщині.

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