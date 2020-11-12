Пожежі минули, почалися снігопади: у Каліфорнії й Неваді рекордний холод – фото, відео
Американські штати Каліфорнію та Неваду накрили холодні фронти. Вони принесли рекордно низьку температуру та сильний снігопад. Раніше протягом кількох місяців у Каліфорнії було спекотно, а це призводило до лісових пожеж.
Сніг та холод у Каліфорнії
Холодні фронти прийшли у Каліфорнію ще 6 листопада, повідомляє The Watchers.
Читайте також Масштабні лісові пожежі у США: вогонь випалив 1,6 мільйона гектарів землі – фото, відео
За вихідні (7 – 8 листопада) на гірськолижному курорті Сьєрра-ат-Тахо випало 46 сантиметрів снігу. Денні температури знизилися до +10 градусів.
Національна метеорологічна служба прогнозує подальше зниження температури. Вона буде нижчою, ніж середня в регіоні. Можливі також заморозки.
Заморозки вб'ють посіви, іншу чутливу рослинність і, можливо, зашкодять незахищеному водопроводу,
– попереджають синоптики.
Рекордна кількість опадів у Неваді
У сусідньому штаті Невада у кількох районах побили рекорди одноденні снігопади. Найбільше опадів випало у Ріно, Карсон-Сіті та Єрінгтоні.
На більшій частині територій зафіксували рекордні для цього часу 13 сантиметрів снігового покриву. Здебільшого перші снігопади накривають штат у середині листопада, але не такі масштабні.
До 8 листопада у Ріно таку кількість снігу бачили лише 2 рази в історії. Облік там ведуть вже 130 років.
У Каліфорнії й Неваді холод після пожеж / Твіттер Sierra-at-Tahoe
Там випала рекордна кількість снігу / Твіттер Tahoe Weather
Сніги у Каліфорнії та Неваді: дивіться карту
У Каліфонії та Неваді засніжило: дивіться карту
Поділитися новиною