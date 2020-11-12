Американські штати Каліфорнію та Неваду накрили холодні фронти. Вони принесли рекордно низьку температуру та сильний снігопад. Раніше протягом кількох місяців у Каліфорнії було спекотно, а це призводило до лісових пожеж.

Сніг та холод у Каліфорнії

Холодні фронти прийшли у Каліфорнію ще 6 листопада, повідомляє The Watchers.

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За вихідні (7 – 8 листопада) на гірськолижному курорті Сьєрра-ат-Тахо випало 46 сантиметрів снігу. Денні температури знизилися до +10 градусів.

Національна метеорологічна служба прогнозує подальше зниження температури. Вона буде нижчою, ніж середня в регіоні. Можливі також заморозки.

Заморозки вб'ють посіви, іншу чутливу рослинність і, можливо, зашкодять незахищеному водопроводу,

– попереджають синоптики.

Рекордна кількість опадів у Неваді

У сусідньому штаті Невада у кількох районах побили рекорди одноденні снігопади. Найбільше опадів випало у Ріно, Карсон-Сіті та Єрінгтоні.

На більшій частині територій зафіксували рекордні для цього часу 13 сантиметрів снігового покриву. Здебільшого перші снігопади накривають штат у середині листопада, але не такі масштабні.

До 8 листопада у Ріно таку кількість снігу бачили лише 2 рази в історії. Облік там ведуть вже 130 років.

Зверніть увагу! Раніше Каліфорнія та кілька інших штатів потерпали від спеки та пожеж. Площа займань становила понад 1,6 мільйона гектарів. Кілька десятків людей загинули, тисячі будинків згоріли. Більше про пожежі у США читайте тут.



У Каліфорнії й Неваді холод після пожеж / Твіттер Sierra-at-Tahoe



Там випала рекордна кількість снігу / Твіттер Tahoe Weather

Сніги у Каліфорнії та Неваді: дивіться карту

У Каліфонії та Неваді засніжило: дивіться карту