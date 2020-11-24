"Голос" вимагає провести погоджувальну раду за участі представників усіх фракцій Львівської міськради. Проведення сьогоднішньої сесії без новообраних депутатів двох партій "Голосу" та "Самопомочі", голосування руками, без електронної системи – це ганебна і негідна поведінка нових депутатів міської ради Львова.

Сьогодні депутати фракцій "Європейської солідарності", "Варти" та "Свободи" спробували почати роботу нової Львівської міської ради з відвертих порушень.

Розмови про європейські цінності та заклики про патріотизм залишилися у минулому під час передвиборчої кампанії. У реальності – Львів отримав порушення закону та бажання окремих політичних сил сформувати більшість, яка працюватиме на інтереси місцевих князьків та своїх бенефіціарів.

Сьогодні "Європейська солідарність" разом зі "Свободою" та "Вартою" фактично рейдернули Львівську міську раду. Провели засідання без частини новообраних депутатів, яких навіть офіційно не повідомили про засідання, які дізналися про нього зі ЗМІ у переддень. Голосували стоячи та руками, як під час ганебного голосування за диктаторські закони у парламенті 16 січня 2014 року,

– розповів депутат фракції "Голос" у Верховній Раді Роман Лозинський.

Такий початок роботи міської ради – це приклад недемократичного управління містом, вияв неповаги до виборців. "Голос" вимагає прозорості у прийнятті рішень. Львів'яни делегували депутатам міської ради й новообраному міському голові, обов'язки управляти містом. Те, що відбувається сьогодні, – це маніпуляції на свою користь окремих політсил.

Можна не підтримувати обраного мера, але львів'яни зробили свій вибір. Сьогоднішнє засідання Львівської міськради не має нічого спільного з демократією і правом громади на місцеве самоврядування.