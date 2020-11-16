У Станиці Луганській на Луганщині військовий застрелив свого співслужбовця. А опісля намагався приховати злочин, зімітувавши самогубство товариша.

Вбивство солдата в Станиці Луганській: подробиці

Військова прокуратура Луганського гарнізону дізналася про злочин 16 листопада. Тоді до них надійшло повідомлення про начебто самогубство військового під час виконання службових обов’язків. Загиблому був 21 рік. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Радимо ознайомитися Масовий розстріл на Житомирщині: нові деталі резонансного вбивства

Однак, у межах слідчо-розшукових заходів фахівці з’ясували, що відбулося приховування вбивства.

Що про це свідчить

Порушено сліди злочину.

Переміщено зброю загиблого.

Отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду.

Отже, слідство дійшло висновку, смертельне поранення в область потилиці потерпілого завдав його співслужбовець. Зробив він це з допомогою стрілецької автоматичної зброї.

Зважаючи на докази, зловмисник уже зізнався у заподіянні смерті солдату. Також він розповів, що застрелив свого колегу, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Що загрожує військовому за вбивство співслужбовця

Чоловіка вже затримали. Наразі військові прокурори слідчим шляхом перевіряють його покази. Водночас правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру.

Справу порушили за фактом умисного вбивства. Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Зверніть увагу На Сумщині нацгвардійця затримали за вбивство: Людське життя коштувало менш як 60 000 гривень

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Станично-Луганського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.