У Києві 21 жовтня знайшли повішеним солдата Національної гвардії України. За попередніми даними, загиблому було 22 роки.

Що відомо про трагедію

Наразі правоохоронці встановлюють деталі загибелі солдата. Про це пресслужба Нацполіції у Києві повідомила у коментарі 24 каналу.

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У пресслужбі Нацгвардії України 24 каналу розповіли, що ще 20 жовтня солдат був відсутній на службі без поважних причин. Вранці 21 жовтня його тіло знайшли у покинутій будівлі неподалік від військової частини, де загиблий служив.

Спільнота "Вартові еспресо" у фейсбуці оприлюднила відео з місця трагедії. У коментарі мовиться, що трагедія сталася на закинутій території по вулиці Євгена Коновальця, неподалік від військової частини НГУ.

Дивіться відео з місця події: