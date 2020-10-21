Солдата Нацгвардії знайшли повішеним у Києві: відео
У Києві 21 жовтня знайшли повішеним солдата Національної гвардії України. За попередніми даними, загиблому було 22 роки.
Що відомо про трагедію
Наразі правоохоронці встановлюють деталі загибелі солдата. Про це пресслужба Нацполіції у Києві повідомила у коментарі 24 каналу.
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У пресслужбі Нацгвардії України 24 каналу розповіли, що ще 20 жовтня солдат був відсутній на службі без поважних причин. Вранці 21 жовтня його тіло знайшли у покинутій будівлі неподалік від військової частини, де загиблий служив.
Спільнота "Вартові еспресо" у фейсбуці оприлюднила відео з місця трагедії. У коментарі мовиться, що трагедія сталася на закинутій території по вулиці Євгена Коновальця, неподалік від військової частини НГУ.
Дивіться відео з місця події: