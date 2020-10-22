Під Офісом Президента України сьогодні, 22 жовтня, о 12 годині відбудеться акція, учасники якої вимагатимуть відставки Міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Організатором акції є Жіночий рух партії "За майбутнє", повідомили у пресслужбі політсили.

У партії вважають, що уряд і Міністерство охорони здоров'я провалили боротьбу з коронавірусом у країні.

"Україна продовжує встановлювати антирекорди захворюваності на коронавірус, а медична система України не готова до боротьби з епідемією через пів року після її початку. Лікарні досі не забезпечені необхідними тестами і обладнанням. Відсутність у належній кількості кисневих систем і концентраторів ставить під загрозу життя тисяч українців. Медичні працівники не забезпечені засобами захисту і не захищені організаційно і матеріально. Держава перекладає відповідальність на місцеву владу, а сама витрачає на дороги 35 мільярдів гривень з фонду по боротьбі з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Тому організаторки акції вимагають відставки Степанова, як головного винуватця ситуації, що склалася. Від президента вони вимагають вплинути на парламентську монобільшість, що складається з його однопартійців.

"Ми вважаємо, що міністр Степанов особисто відповідає за ситуацію, що склалася. Тому партія "За майбутнє" зібрала уже понад пів мільйона підписів під вимогою за відставку Максима Степанова. 22 жовтня ми принесемо ці підписи під Офіс Президента України. Ми вимагаємо від президента, щоб він вплинув на свою парламентську монобільшість, яка формувала цей уряд, з тим щоб міністр Степанов був звільнений зі своєї посади", – заявляють у Жіночому русі партії "За майбутнє".