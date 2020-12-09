Призначена в жовтні 2020 року Кабміном в.о. директора ДП "Артемсіль" Вікторія Луценко, за інформацією ЗМІ, навмисне доводить до банкрутства стратегічне підприємство, що забезпечує сіллю на 94% внутрішні потреби України. Луценко є соратницею Януковича і довіреною особою ексміністра податків і зборів Олександра Клименка, який віддав під контроль Луценко податкові потоки в Донецькій області.

ДП "Артемсіль", що забезпечує потреби харчової, хімічної, нафтової, металургійної, енергетичної, машинобудівної, фармацевтичної галузей, сільське господарство та інші життєво необхідні сектори економіки України, знову потрапило в орбіту інтересів колишніх "регіоналів" часів Януковича.

На тлі мовчання Кабінету міністрів та Офісу президента, соратниця Клименко й колишня високопоставлена ​​співробітниця Міндоходів Вікторія Луценко, "кришувати" за завданням шефа податкові маніпуляції на території Донецької області, штучно доводить до банкрутства прибуткове держпідприємство, повідомляє Цензор.Нет.

"Про безпрецедентну, критичну ситуацію, що суперечить економічним інтересам підприємства та країни в цілому, Кабміну і правоохоронним органам повідомили офіційними листами багаторічні перевірені партнери "Артемсіль". Зокрема, вони проінформували про припинення відвантажень продукції всім українським дилерам і ряду іноземних компаній. Втрата підприємством обсягів відвантажень як всередині України, так і на експорт, спричинило зниження прибутку, зменшення податкових платежів до бюджету, скорочення обсягів видобутку солі. За словами, дилерів, за право бути постачальниками продукції "Артемсолі" новий менеджмент підприємства несподівано почав вимагати відкати. Гроші з приголомшених новими правилами партнерських взаємин посередників, нібито, збирає якийсь Родіон Мустафаєв, що представляється співробітником Мінекономіки України. Насправді Мустафаєв є штатним представником компанії-дилера ТОВ "Костанзо". Саме ця компанія залишилася єдиною з українських операторів на ринку постачання солі, якою відвантаження продукції триває без всяких додаткових умов", – мовиться у виданні.

Журналісти вважають, що активи стратегічного підприємства, яке на початку березня 2020 року було включене до списку "Великої приватизації", а 30 жовтня, через 2 з гаком тижні після призначення тимчасової директорки Вікторії Луценко, викреслено з переліку об'єктів, що приватизуються, навмисне знецінюються з метою подальшого продажу за безцінь.

"Не потрібно мати розуму аж понад голову, щоб зрозуміти вигоди тіньової приватизації "Артемсолі" зацікавленими бізнес-структурами. Хто замовники умисного передприватизаційного банкрутства підприємства? На це питання належить відповісти правоохоронним органам", – зазначив Цензор.

У лютому 2014 року Клименко особисто погодив кандидатуру Луценко на посаду начальника Міндоходів у Донецькій області. Така довіра дорого вартувала, і Луценко відпрацьовувала його дуже старанно. Подейкують, що в бізнес-середовищі Донецького регіону її називали "особистим смотрящим Клименка за податками й обналу".

"На цей раз, судячи з беззаконня, яке творять на підприємстві, Луценко знову виявилася потрібною, як фахівець з тіньової приватизації та банкрутства успішної державної компанії. Відповідних ходів ні Офіс президента, ні Кабмін, ні АМКУ поки не зробили. І якщо реакції не буде, це буде свідчити про особисту участь державної влади в процесі "дерибану" чергових ласих промислових активів", – зрезюмував автор на ресурсі.