Вибори у Кривому Розі можна вважати одними з найбрудніших в Україні, переконаний політолог Володимир Фесенко.

За його словами, під час кампанії було зафіксовано понад 400 порушень. Опонентам чинного міського голови постійно погрожували. Не виключає політолог і спроб фальсифікацій під час підрахунку голосів. Про що свідчать пошкоджені пакети із бюлетенями та протоколами, що було виявлено при передачі їх до тервиборчкому.

Понад 400 порушень в одному місті – цей сумний показник Кривого Рогу серед лідерів у всій країні. Велика різниця між результатами екзитполів і між результатами підрахунків. Вона створює підозри, що є маніпуляція з підрахунком голосів,

– стверджує Володимир Фесенко.

Про численні порушення і махінації на дільницях заявили також у штабі "Слуги народу". На думку Євгена Ковальова, довіреної особи кандидата на посаду міського голови Дмитра Шевчика, під час виборів було зафіксовано чимало випадків голосування без встановлення особи виборця, а щонайменше 9 дільниць передали пошкоджені документи. На його думку, опоненти, ймовірно, намагаються не допустити проведення другого туру і встановлення реальних результатів виборів жителів Кривого Рогу.