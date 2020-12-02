Сотні тисяч моряків застрягли на суднах через COVID-19, – ООН
Близько 400 тисяч моряків застрягли в морі на власних суднах, бо не можуть повернутись додому через карантинні обмеження. В ООН закликають країни надати допомогу членам екіпажів.
ООН просить забезпечити зміну екіпажів
В ООН закликають уряди країн забезпечити зміну екіпажів, а також організувати поїздки та репатріацію. Про це мовиться у резолюції організації, яку ухвалили 1 грудня, інформує "Радіо Свобода".
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Через обмеження на пересування і закриття кордонів моряки не можуть полишити свої кораблі й повернутися додому після довгих місяців безперервної роботи. Вони фізично і морально виснажені,
– заявила на Генасамблеї дипломат ЄC Пеггі Віссерс.
У резолюції рекомендували визначати морський персонал як ключових працівників. Це дозволить у майбутньому морякам одними з перших отримати доступ до вакцин проти коронавірусу.
Яка ситуація з екіпажами суден під час пандемії?Наразі близько 400 тисяч з 2 мільйонів моряків змушені перебувати на своїх суднах. Причина – карантинні обмеження на пересування.
Україна входить до перших 5 країн світу, які надають свої екіпажі для комерційних суден.
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