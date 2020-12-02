Близько 400 тисяч моряків застрягли в морі на власних суднах, бо не можуть повернутись додому через карантинні обмеження. В ООН закликають країни надати допомогу членам екіпажів.

ООН просить забезпечити зміну екіпажів

В ООН закликають уряди країн забезпечити зміну екіпажів, а також організувати поїздки та репатріацію. Про це мовиться у резолюції організації, яку ухвалили 1 грудня, інформує "Радіо Свобода".

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Через обмеження на пересування і закриття кордонів моряки не можуть полишити свої кораблі й повернутися додому після довгих місяців безперервної роботи. Вони фізично і морально виснажені,

– заявила на Генасамблеї дипломат ЄC Пеггі Віссерс.

У резолюції рекомендували визначати морський персонал як ключових працівників. Це дозволить у майбутньому морякам одними з перших отримати доступ до вакцин проти коронавірусу.

Зверніть увагу! Резолюція має лише рекомендаційний характер і не є обов'язковою до виконання.