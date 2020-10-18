Водії вантажівок не мають бажання проходити зважування на в'їзді до Миколаєва – там відремонтували частину дороги, а Укртрансбезпека встановила додатковий пункт ГВК (габаритно-вагового контролю).

Наслідком цього стало те, що перевізники саботували зважування і створили штучний затор із понад сотні вантажівок. Про це пише Укртрансбезпека на своїй сторінці у фейсбуці.

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Чому під Миколаєвом виник затор із сотні фур

Укртрансбезпека повідомила, що 17 жовтня вирішила розгорнути додатковий цілодобовий ГВК (пункт габаритно-вагового контролю) на ділянці а/д Н-11 у місті Новий Буг Миколаївської області.

Річ у тім, що шматок дороги тут нещодавно відремонтували. Тож тепер вирішили про неї подбати, не допустивши вантажівок із перевищенням норми ваги.

Водії вантажних автомобілів відмовилися їхати через цей ГВК, і у такий спосіб створили штучний затор із понад 100 фур. На місці чергує поліція, але як ситуацію будуть розв'язувати – наразі невідомо.



Фури заблокували один із в'їздів до Миколаєва / Фото Укртрансбезпеки