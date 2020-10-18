Сотня фур заблокували в'їзд у Миколаїв: причина – додаткове зважування
Водії вантажівок не мають бажання проходити зважування на в'їзді до Миколаєва – там відремонтували частину дороги, а Укртрансбезпека встановила додатковий пункт ГВК (габаритно-вагового контролю).
Наслідком цього стало те, що перевізники саботували зважування і створили штучний затор із понад сотні вантажівок. Про це пише Укртрансбезпека на своїй сторінці у фейсбуці.
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Чому під Миколаєвом виник затор із сотні фур
Укртрансбезпека повідомила, що 17 жовтня вирішила розгорнути додатковий цілодобовий ГВК (пункт габаритно-вагового контролю) на ділянці а/д Н-11 у місті Новий Буг Миколаївської області.
- Річ у тім, що шматок дороги тут нещодавно відремонтували. Тож тепер вирішили про неї подбати, не допустивши вантажівок із перевищенням норми ваги.
Водії вантажних автомобілів відмовилися їхати через цей ГВК, і у такий спосіб створили штучний затор із понад 100 фур. На місці чергує поліція, але як ситуацію будуть розв'язувати – наразі невідомо.
Фури заблокували один із в'їздів до Миколаєва / Фото Укртрансбезпеки