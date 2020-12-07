"Метінвест" опублікував свій сьомий нефінансовий звіт про сталий розвиток за 2019 рік. Тепер такі звіти компанія буде публікувати щорічно, а не раз у два роки, як це було раніше.

Цей документ підготовлений на основі міжнародного стандарту нефінансової звітності GRI з урахуванням рекомендацій Ради зі стандартів обліку у сфері сталого розвитку.

Окрім того, що у 2019 році "Метінвест" продовжив впроваджувати кращі практики управління персоналом і стандарти охорони праці та промислової безпеки, компанія також модернізувала обладнання відповідно до вимог високих екологічних стандартів.

Минулого року "Метінвест" збільшив витрати на охорону навколишнього середовища до 384 млн доларів. А це, своєю чергою, на 46% перевищує показник 2018 року.

Проєкти з екологічної модернізації на підприємствах в Маріуполі, Кривому Розі та Запоріжжі дозволили знизити викиди, підвищити енергоефективність та більш раціонального використовувати ресурси.

Зокрема, в 2019 році підприємства групи "Метінвест" на 10% скоротили викиди парникових газів в порівнянні з 2018 роком, на 9% і 10% знизили обсяги споживання і скидання води відповідно, а також на 22% підвищили показник енергоефективності.

У 2019 році "Метінвест" продовжив співпрацю з фондами розвитку Маріуполя, Кривого Рогу та Запоріжжя та інвестував понад 11 млн доларів у проєкти соціального партнерства для поліпшення якості життя місцевих жителів і підвищення привабливості міст, в яких розташовані її підприємства в Україні та за кордоном.

У 2019 році до державного та місцевих бюджетів було перераховано 741 млн доларів податків. Це дозволило підтримати економіку України та міст присутності.

З самого початку пандемії "Метінвест" направив вже близько 5 млн доларів. На ці кошти було закуплено медикаменти та обладнання для українських медиків, встановлено кисневі пости в лікарнях Маріуполя, профінансовано доставку гуманітарної допомоги для України з Китаю.

Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков зауважив, що прихильність принципам сталого розвитку завжди буде основою підходу компанії до управління бізнесом.

"Метінвест" залишається компанією, для якої корпоративна соціальна відповідальність відіграє таку ж роль, як і створення економічної цінності. Цей звіт демонструє наше прагнення стати ще більш відкритими і прозорими, і продовжувати будувати екологічний і соціально відповідальний бізнес,

– заявив він.