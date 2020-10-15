Згідно з соціологічним дослідженням, переважна кількість жителів Харкова хоче, щоб Геннадій Кернес залишився в кріслі мера, а "Блок Кернеса – Успішний Харків!" отримав більшість в міській та обласній радах.

Про актуальну харківську соціологію в блозі на сайті "Кореспондент" пише директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк.

За його словами, Кернес і його іменний блок впевнено перемагають на виборах з великим відривом від конкурентів.

Якщо брати чисто арифметично, без прив'язки до персоналій, то ситуація ідентична торішньому електоральному цунамі Зеленського і його "Слуги народу". У Харкові природа феномена підтримки Геннадія Кернеса харків'янами зовсім інша, ніж Зеленського і Ко в минулому році. Але це тема окремих ґрунтовних досліджень,

– говорить експерт.

Згідно з опитуванням, за Кернеса на посаді мера міста готові віддати голоси 68,8% харків'ян, за найближчого суперника з ОПЗЖ Олександра Фельдмана – 6,3%. Губернатор Харківської області Олексій Кучер, який йде на вибори від партії "Слуга народу", отримав 4,6% підтримки.

"Я чому кажу про зовнішню схожість двох різних феноменів підтримки – Зеленського-2019 і Кернеса-2020? У тому числі тому, що першого на торішніх президентських виборах підтримали 73%, а за Кернеса зараз готові проголосувати 69% виборців. Погодьтеся, показники дуже близькі", – підкреслює Миселюк.

Аналогічно виглядають електоральні переваги харків'ян і по виборах до міської ради. На першому місці "Блок Кернеса – Успішний Харків!" з 48,5%, на другому – ОПЗЖ з 13,7%. Замикає трійку лідерів "Слуга народу" з 6,9% голосів.

За словами Миселюка, попереднє подібне дослідження проводилося в травні 2020 року, і за цей час рейтинг Блоку Кернеса виріс на 12%, в той час як його конкуренти втрачали підтримку. Соціолог пояснює це відомим феноменом кристалізації електорату навколо лідера гонки.

"Блок Кернеса – Успішний Харків!" лідирує і по виборах до Харківської обласної ради. За нього готові проголосувати 46,1% виборців, за ОПЗЖ – 13,3%, а за Блок ексголови Харківської обладміністрації Світличної "Разом!" – 9,2%. Прохідний бар'єр також долає "Слуга народу" з 6,9% рейтингу.

Таким чином, доводиться визнати, що у Кернеса є практично стовідсоткові шанси в черговий раз зайняти пост мера Харкова – при третьому вже за рахунком президенті. І дуже високі шанси дати приклад для вивчення дослідникам явища монобільшості в українській політиці – в харківській міській раді як мінімум. А, можливо, і в Харківській обласній,

– вважає Миселюк.

Дослідження електоральних уподобань жителів Харкова проводилося 5-11 жовтня. В опитуванні методом face-to-face взяли участь 1 600 виборців.