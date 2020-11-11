Соціологія насторожує, – Фесенко про опитування щодо рейтингу партій
Рейтинги та соціологія щодо рейтингу партій насторожують. Про це свідчать розбіжності між результатами опитувань Центру Разумкова та КМІС.
Різниця рейтингу партії "Слуга народу" становить 9% – чого зазвичай не буває. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.
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Він звернув увагу на результати виборів і зазначив, що в опитуванні КМІС є проблема з методикою. Водночас КМІС провів телефонне опитування лише серед тих, кого вони опитали в жовтні 2020 року, зазначив Фесенко.
Керівникам центру потрібно розібратися з цим, тому що різниця з даними виборів та опитувань – велика,
– наголосив політолог.
Причина деформації
Володимир Фесенко розповів, що зазвичай відповідне дослідження повинні проводити серед різних респондентів – це роблять для того, щоб працювали закони статистики.
"Опитували тих респондентів, що й у жовтні, однак не всіх. Через це могла виникнути помилка, тобто деформація. Адже різниця між дослідженнями щодо рейтингів партій є величезною", – повідомив експерт.
Рейтинги політичних партій за жовтень та листопад 2020 / Дані КМІС
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