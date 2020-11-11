Рейтинги та соціологія щодо рейтингу партій насторожують. Про це свідчать розбіжності між результатами опитувань Центру Разумкова та КМІС.

Різниця рейтингу партії "Слуга народу" становить 9% – чого зазвичай не буває. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Він звернув увагу на результати виборів і зазначив, що в опитуванні КМІС є проблема з методикою. Водночас КМІС провів телефонне опитування лише серед тих, кого вони опитали в жовтні 2020 року, зазначив Фесенко.

Керівникам центру потрібно розібратися з цим, тому що різниця з даними виборів та опитувань – велика,

– наголосив політолог.

Причина деформації

Володимир Фесенко розповів, що зазвичай відповідне дослідження повинні проводити серед різних респондентів – це роблять для того, щоб працювали закони статистики.

"Опитували тих респондентів, що й у жовтні, однак не всіх. Через це могла виникнути помилка, тобто деформація. Адже різниця між дослідженнями щодо рейтингів партій є величезною", – повідомив експерт.

Довідка. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування протягом жовтня та листопада 2020 року. Загалом опитали 1502 респондентів методом телефонного інтерв'ю. Водночас Центр Разумкова також провів соціологічне дослідження. Відповідно результати соціологічних служб суттєво відрізняються.



Рейтинги політичних партій за жовтень та листопад 2020 / Дані КМІС