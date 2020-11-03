У проєкті бюджету-2021 передбачили зростання прожиткового мінімуму. Через це підвищаться соціальні виплати на дітей.

У матеріалі 24 каналу розповідаємо як зміниться розмір виплат на дітей, декретні виплати, "пакунок немовля" та допомога одиноким матерям.

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Як зміниться прожитковий мінімум на дітей у 2021

Прожитковий мінімум для дітей, від якого і залежить розмір виплат, зросте з 1 грудня цього року. Для дітей віком до 6 років його встановлять на рівні 1 921 гривні, а для старших (6-18 років) – 2 395 гривень.

У проєкті держбюджету-2021 передбачили два підвищення прожиткового мінімуму наступного року. Відтак з 1 липня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років можуть підняти до 2 013 гривень, а для дітей віком 6-18 років – 2 510 гривень.

Наприкінці року, 1 грудня, прожитковий мінімум зросте знову: для дошкільнят – 2 100 гривень, для дітей від 6 років – 2 618 гривень.

Які виплати прив’язані до прожиткового мінімуму

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – два з половиною прожиткові мінімуми. Відтак для дітей віком до 6 років розмір виплат становитиме:

З 1 грудня 2020 року – 3 803 гривні;

З 1 липня 2021 року – 5 033 гривень;

З 1 грудня 2021 року – 5 250 гривень.

На дітей від 6 до 18 років передбачили вищі виплати:

З 1 грудня 2020 року – 5 988 гривень;

З 1 липня 2021 року – 6 275 гривень;

З 1 грудня 2021 року – 6 545 гривень.

Такі ж розмірі соцвиплат передбачили і для допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.



Прожитковий мінімум на дітей підвищать / Pixabay

Якщо дитина, над якою встановили опіку чи піклування, має інвалідність, то виплати дорівнюють 3,5 прожитковим мінімумам. Тобто з першого грудня на дітей до 6 років – 6 724 гривні, а на старших дітей – 8 383 гривні.

Допомога одиноким матерям

Допомога одиноким матерям – різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї. Тож для кожної матері розмір виплати індивідуальний.

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Декретні виплати

Кому призначають декретні виплати

Кожна вагітна в Україні жінка може розраховувати на декретні виплати. Проте тривалість такої оплачуваної відпустки різниться. Жінки, які очікують на одну дитину, можуть розраховувати на 126 календарних днів декрету (70 днів до пологів та 56 днів після), а якщо жінка виношує більше, ніж одну дитину – відпустка триватиме 140 днів (по 70 днів до та після пологів). Якщо йдеться про жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Розмір декретних виплат

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за місцем роботи (зверніть уваги – офіційної). Розраховують скільки жінка заробила за останні 12 місяців та ділять на кількість відпрацьованих днів. Саме це і буде платою за один день декретної відпустки.

Жінки-ФОПи теж можуть розраховувати на декретні виплати, адже вони сплачують ЄСВ. У них також розмір виплат залежить від доходу.



Декретні виплати залежать від зарплати / Pixabay

Жінки, які не працюють, також можуть звертатися за декретними виплатами. У такому випадку вони можу отримати мінімум 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ми порахували яким буде розмір допомоги наступного року.

Розмір мінімальної декретної допомоги для безробітних:

З 1 грудня 2020 року – 2 383 гривні;

З 1 липня 2021 року – 2 635 гривень;

З 1 грудня 2021 року – 2 749 гривень.

Виплати при народженні дитини

Наразі жодних змін у цьому плані немає. Наступного року як і цього жінки отримуватимуть 41 280 гривень за народження дитини: 10 320 гривень одразу та ще по 860 гривень щомісяця протягом 3 років.

Однак, можливо, до бюджету-2021 внесуть правку, яка збільшить ці виплати. Про це заявив Голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу ZIK.

Я хочу, щоб ми повернулися до тієї практики, яку мали до 2013 року. Коли за першу дитину при курсі 8 гривень за долар сім’я отримувала 30 тисяч гривень, за другу 60 тисяч, а за третю ще більше – 120 тисяч гривень,

– сказав Гетманцев.

Поки деталей щодо того, який розмір виплат запропонують, немає.

Зверніть увагу Аліменти 2021: як зміниться розмір виплат від батьків на дитину

Пакунок малюка

Пакунок малюка становить не менш як 3 прожиткові мінімуми для дитини до 6 років.

З 1 грудня 2020 року – 5 763 гривні;

З 1 липня 2021 року – 6 039 гривень;

З 1 грудня 2021 року – 6 300 гривень.



"Пакунок немовля" монетизують у 2021 / adm.dp.gov.ua

До того ж з 1 липня наступного року такий "пакунок" можна буде отримати у вигляді грошей за умови, що батьки чи опікуни витратять їх на немовля.