Учасники окупації Криму поїхали воювати в Карабах, – прокуратура Азербайджану
Генпрокуратура Азербайджану помітила участь у війні за Нагірний Карабах на боці Вірменії російських найманців. Це учасники так званого "союзу добровольців Криму", які раніше брали активну участь у військовому захопленні українського півострова.
Очолює російських найманців Армен Мартоян – російський військовий і політик вірменського походження. Про це повідомляє видання Trend з посиланням на Генпрокуратуру Азербайджану.
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Влада Азербайджану встановила, що Мартоян і компанія в жовтні прибули у Вірменію, де обговорили свою участь у бойових діях. Після цього він прибув на окуповану територію Азербайджану, де зустрівся з ватажками невизнаної республіки.
Крім того, найманців використовували в окупованих містах Нагірного Карабаху для здійснення терактів проти цивільного населення й збройних сил Азербайджану.
Члени злочинної організації брали участь у терористичній діяльності, спрямованій проти громадян Азербайджану, використовуючи боєприпаси й військову техніку, зробили численні злочини проти цивільних осіб, які не беруть участі в бойових діях, здійснювали вибухи, пожежі або інші дії, які загрожують суспільно небезпечними наслідками,
– заявили в прокуратурі Азербайджану.
Прокурори відкрили кримінальну справу проти членів "союзу добровольців Криму" за статтями про ведення агресивної війни, умисне вбивство, скоєне злочинною організацією, незаконний перетин кордону й іншими.
Азербайджанська прокуратура звернулася до Росії по правову допомогу, адже військові злочинці, які раніше окуповували й Крим, є її громадянами.
До слова, сам російський бойовик вже відреагував на справи проти нього. Він звинуватив у всьому (на секундочку) бандерівців! Такі вони – азербайджанські бандерівці. "Пішли крики, мало було бандерівців", – написав Армен Мартоян.
Армен Мартоян з прибічниками в Карабаху / Фото Генпрокуратура Азербайджану
Хто такий Армен Мартоян
- Сам він себе ще називає Самвелом Мардояном. Це етнічний вірменин, який нині є російським громадянином, російським військовим і політиком. До окупації Криму жив у Криму, а під час військової операції брав у ній активну участь.
- Армен Мартоян брав участь у залякуваннях кримчан, які виступали проти окупації півострова. Зокрема за даними українських журналістів, він особисто брав участь у вбивстві кримського татарина Решата Аметова.
- Також Мартоян командував силовим захопленням міжнародного аеропорту "Сімферополь". Він також особисто побив нардепа Олексія Гончаренка, бізнесмена Геннадія Балашова й журналіста Османа Пашаєва.
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