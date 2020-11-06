Генпрокуратура Азербайджану помітила участь у війні за Нагірний Карабах на боці Вірменії російських найманців. Це учасники так званого "союзу добровольців Криму", які раніше брали активну участь у військовому захопленні українського півострова.

Очолює російських найманців Армен Мартоян – російський військовий і політик вірменського походження. Про це повідомляє видання Trend з посиланням на Генпрокуратуру Азербайджану.

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Влада Азербайджану встановила, що Мартоян і компанія в жовтні прибули у Вірменію, де обговорили свою участь у бойових діях. Після цього він прибув на окуповану територію Азербайджану, де зустрівся з ватажками невизнаної республіки.

Крім того, найманців використовували в окупованих містах Нагірного Карабаху для здійснення терактів проти цивільного населення й збройних сил Азербайджану.

Члени злочинної організації брали участь у терористичній діяльності, спрямованій проти громадян Азербайджану, використовуючи боєприпаси й військову техніку, зробили численні злочини проти цивільних осіб, які не беруть участі в бойових діях, здійснювали вибухи, пожежі або інші дії, які загрожують суспільно небезпечними наслідками,

– заявили в прокуратурі Азербайджану.

Прокурори відкрили кримінальну справу проти членів "союзу добровольців Криму" за статтями про ведення агресивної війни, умисне вбивство, скоєне злочинною організацією, незаконний перетин кордону й іншими.

Азербайджанська прокуратура звернулася до Росії по правову допомогу, адже військові злочинці, які раніше окуповували й Крим, є її громадянами.

До слова, сам російський бойовик вже відреагував на справи проти нього. Він звинуватив у всьому (на секундочку) бандерівців! Такі вони – азербайджанські бандерівці. "Пішли крики, мало було бандерівців", – написав Армен Мартоян.



Армен Мартоян з прибічниками в Карабаху / Фото Генпрокуратура Азербайджану

Хто такий Армен Мартоян