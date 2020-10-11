Україна стоїть напередодні політичної бурі, яка може статися після запланованих на жовтень по всій країні місцевих виборів. Вже зараз явний альянс політичних сил Юлії Тимошенко, Ігоря Коломойсського та Віктора Медведчука для повернення впливу на владу.

Наприкінці жовтня будуть не лише обрані мери та ради всіх рівнів. Але і президент Зеленський може позбутися монобільшості, а олігархи отримають прямий доступ до посад у владі. Про це – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Альянс Коломойського та Медведчука

Деякі депутати "Слуги народу", які не отримали своїх квот на місцевих виборах або просто отримали звабливу пропозицію від Ігоря Коломойського, поступово починають саботувати законопроєкти, підготовлені владою.

Як кажуть, олігарх хоче інтегрувати до влади партію "За майбутнє" та її лідера Ігоря Палицю взамін за розблокування голосів. Так само Ігор Коломойський обробляє і місцеві еліти.

Днями він провів своєрідний саміт з просування свого політичного впливу в регіоні за участі кума Ігоря Палиці Сергія Варчука, який претендував на пост керівника Одеської області. Аналогічно до того, як за часів Порошенка областю керував його кум Палиця.

Паралельно Віктор Медведчук через свої телеканали підмиває фундамент для партії "Слуга народу" в базових регіонах півдня та сходу України, промиваючи мізки виборцям.



Проросійський український політик Віктор Медведчук / Фото ОПЗЖ

Розрахунок альянсу Коломойського та Медведчука полягає в тому, щоб значно послабити владу Зеленського після місцевих виборів та змусити його рухатися у вигідному антизахідному фарватері.

Для Медведчука це – природнє бажання задоволити його кума Володимира Путіна. А для Коломойського – спосіб позбутися судових позовів на Заході, і особливо небезпечного для нього в Лондонському суді.

Тимошенко закликає до бунту

Але тепер у цих двох олігархів з'явилася союзниця. Це – Юлія Тимошенко. В черговому ефірі флагманського ток-шоу Коломойського "Право на владу" на каналі "1+1" вона фактично закликала до бунту після місцевих виборів.

Тимошенко закликала людей протестувати проти рішень Зеленського і монобільшості "Слуг народу". Зокрема, проти закону про землю та унормування грального бізнесу, який донедавна існував як клондайк для нелегального заробітку.

Але цікаво звучить план, озвучений Тимошенко після виборів.

► Перший етап. Це створення коаліцій у місцевих радах без "Слуги народу". У такий спосіб президента спробують позбавити впливу на місцевому рівні та обмежити його периметром Печерських пагорбів.

► Другий етап. Тимошенко закликала протистояти київській владі після місцевих виборів. Зокрема, шляхом створення альянсу серед місцевих рад, які будуть протистояти Зеленському.

Сказане Тимошенко повністю лягає в сценарій Коломойського і ОПЗЖ після місцевих виборів провокувати дострокові парламентські вибори. Ці сили, не приховуючись, координують свої зусилля в Раді та надають один одному трибуну на телевізійних каналах.



Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко / Фото "Фокус"

Реванш, який задумали Тимошенко, Медведчук і Коломойський – це не фантазія. А гра, яку вони вестимуть найближчі місяці. Вони є гройсмейстерами у створенні політичних змов та згортанні реформ, після чого поточні негаразди "слуг народу" здаватимуться дитячою забавкою.

Кого Тимошенко просуває до Київради

Тим часом, якщо спайка Медведчука та Коломойського не дивує, поява в цьому альянсі Тимошенко може розчарувати прихильників колишнього головного борця з олігархами, яка зараз є їхньою головною надією.

Тимошенко, не ховаючись, просуває на місцевих виборів людей з дуже дивним минулим або зв'язками. Так, лише зараз стало відомо, що до Київради за списком Юлії Тимошенко балотується дружина Романа Насірова – Катерина Глімбовська.



Глімбовська балотується до Київради / Фото "Батьківщина"

Вона очолила список "Батьківщини" в Святошинському районі по округу №11. Катерина Глімбовська є дочкою відомого будівельного магната Олександра Глімбовського, власника корпорації "Альтіс-Холдинг".

При чому, сама Тимошенко називала Насірова людиною Коломойського – про це вона говорила в 2015 році, коли на фейковому конкурсі Насірова поставили керувати всією Державною фіскальною службою.

Тимошенка про Насірова: дивіться відео

Скільки коштувало таке дивне рішення Тимошенко – просувати дружину Насірова – ходять дуже різні чутки. Злі язики кажуть про те, що для підтримки імунітету під час осінньо-виборчого авітамінозу виділили "пів лимона" Юлії Володимирівні. Інші ж нагадують непомітний зв'язок.

Пам'ятаєте, чого стосується підозра Насірову, висунута НАБУ? Зловживання владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Онищенка.

Онищенко є давнім і дуже вірним союзником Тимошенко. І злі язики кажуть, що ця дружба спустошила його кишені, а за це вона, мовляв, вносила ставлеників Онищенка на посади міністра екології в перший уряд Яценюка.

Кандидати, пов'язані з "Київміськбудом"

Крім цього, Тимошенко веде багато людей в Київраду, пов'язаних з "Київміськбудом", який входить у орбіту оточення президента-втікача Віктора Януковича.

У 2012 році ексглава адміністрації Сергій Льовочкін і ексзавгосп Януковича Андрій Кравець, призначивши свій менеджмент в "Київміськбуді", остаточно встановили контроль над найбільшим будівельним холдингом країни.

Так, по Деснянському району Києва від Тимошенко балотується Юрій Зубко, чинний депутат від БПП в Київраді, ексголова апарату та віцепрезидент "Київміськбуду".

По Солом'янському району Тимошенко виставила Миколу Негрича, ще одного чинного депутата БПП в Київраді. Він – зять Миколи Голиці, президента "Київміськбуду".

Ще в списку Тимошенко є Володимир Слончак, колишній заступник Кличка. Навесні 2020 року він був затриманий за напад на поліцейського. Він є головою наглядової ради "Київміськбуду".

Фактичні власники франшизи "Батьківщини" в Києві Владислава Молчанова та Денис Москаль мають дуже тісні контакти з "Київміськбудом".

В нинішній Київраді є також група, пов'язана з одіозним народним депутатом Вадимом Столаром, який входить у найближче оточення Віктора Медведчука. Зараз його група розпорошилася по списка[ Пальчевського, "Батьківщини" та ОПЗЖ.

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Іншими словами, політичний проєкт Тимошенко повністю комерціалізувався та, не ховаючись, просуває людей, так чи інакше пов'язаних з олігархами. А тому і союз з Коломойським і Медведчуком також не дивують.

І це – ще один виклик для всіх громадян України. Не мати коротку пам'ять, а дивитися у глибину політичних процесів.