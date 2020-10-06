Впродовж серії історій під назвою "Країна ззовні" Ukraїner показав історію священник, який вирішив переїхати з Німеччини до України.

Влітку 2020 команда медіапроєкту Ukraїner вперше провела експедицію за кордоном, досліджуючи українську спільноту у Німеччині. Її результатом стала серія історій під назвою "Країна ззовні".

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Герой другої історії – священник Богдан Пушкар, протягом 20 років опікувався греко-католицькою парафією святого Миколая, що стала центром об'єднання українців у баварському місті Бамберг у Німеччині. Його родина постраждала від операції "Вісла", Богдан народився в Польщі, а згодом переїхав до Німеччини, де завершив навчання у духовній семінарії.

У Німеччині отець Богдан разом з іншими представниками діаспори прагнув плекати й підтримувати українську культуру, щоб мати змогу передати її нащадкам.

Для нас було ясно, що доля України буде вирішуватись в Україні, але потрібно було максимально зберегти для дальших поколінь оті надбання: літературу, історію. Я вважаю, що ми як українці повинні бути послами української культури, українських інтересів в тій же Німеччині, поважаючи закони, культуру, звичаї цього народу, серед якого ми живемо,

– сказав в історії Ukraїner Богдан Пушкар.

Починаючи ще з 1990-х років, Отець Богдан збирав по всій Німеччині гуманітарну допомогу для України, передавав обладнання в українські лікарні, навчальні заклади та з 2014 року – у зону бойових дій. Він згуртував навколо парафії українську громаду та заохотив парафіяльне студентство створити громадську організацію.

Навесні 2020 року Богдан Пушкар отримав статус закордонного українця та планує переїзд на свою історичну батьківщину.

Дізнайтеся більше з відеоісторії:

Довідка. Експедицію Німеччиною реалізовано у співпраці з ГО "Ательє культури та спорту" разом з Фондом "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), програмами "MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" та "Культура для змін" за підтримки Українського культурного фонду.

Нагадаємо, раніше Ukraїner показав історію Мартіна Дітце і Наталії Костяк. Подружжя майже 10 років живе у Гамбурзі, де заснувало німецько-українське культурне товариство.