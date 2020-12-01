Спалах коронавірусу серед норок: У Литві знищать 40 тисяч тварин
Через поширення коронавірусу на норковій фермі у Литві присплять 40 тисяч тварин. За тиждень від COVID-19 на фермі загинули понад 1 200 норок.
600 заражених коронавірусом норок на фермі Danmink у Йонавському районі Литви вже приспали. Про це повідомляє BNS.
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У районі ввели режим екстремальної ситуації
З 30 листопада у Йонавському районі ввели режим екстремальної ситуації. Це дозволить фермі Danmink отримати компенсацію за знищення тварин.
За словами радника адміністрації Йонавського самоврядування з питань цивільної мобілізації Вітаутаса Камінскаса, такий режим ніяк не вплине на життя місцевих мешканців. Усі заходи спрямовані конкретно на норкову ферму, де зафіксували спалах коронавірусу.
Наразі у місцевої влади ще немає чіткої схеми протидії COVID-19 на норкових фермах. Адже це в перше в державі зафіксували поширення вірусу на фермі. Наразі уряд збирає інформацію про COVID-19 серед тварин.
За інформацією Державної продовольчо-ветеринарної служби, коли на Danmink зафіксували коронавірус, там перебувало понад 59 тисяч норок. Водночас приспати планують 40 тисяч, решту збережуть для розведення у майбутньому.
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Зауважимо, норок у Литві перевіряли на коронавірус у превентивному порядку після того, як в Данії та інших країнах зафіксували спалахи COVID-19 на фермах.
Що відомо про спалах COVID-19 на норкових фермах у Данії
- Від початку пандемії у Данії виявили понад 200 випадків передачі коронавірусу від норок до людини.
- Міністерка Метте Фредеріксен оголосила, що усіх тварин необхідно знищити.
- Через це загинули понад 15 мільйонів тварин.
- Тіла норок поховали на рівні 1 метр під землею на території військового полігону. Однак глибина виявилася замалою. Тепер тварин виштовхує із землі.
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