Через поширення коронавірусу на норковій фермі у Литві присплять 40 тисяч тварин. За тиждень від COVID-19 на фермі загинули понад 1 200 норок.

600 заражених коронавірусом норок на фермі Danmink у Йонавському районі Литви вже приспали. Про це повідомляє BNS.

До теми Бомба сповільненої дії: вбиті норки в Данії становлять більшу загрозу, ніж живі з COVID-19

У районі ввели режим екстремальної ситуації

З 30 листопада у Йонавському районі ввели режим екстремальної ситуації. Це дозволить фермі Danmink отримати компенсацію за знищення тварин.

За словами радника адміністрації Йонавського самоврядування з питань цивільної мобілізації Вітаутаса Камінскаса, такий режим ніяк не вплине на життя місцевих мешканців. Усі заходи спрямовані конкретно на норкову ферму, де зафіксували спалах коронавірусу.

Наразі у місцевої влади ще немає чіткої схеми протидії COVID-19 на норкових фермах. Адже це в перше в державі зафіксували поширення вірусу на фермі. Наразі уряд збирає інформацію про COVID-19 серед тварин.

За інформацією Державної продовольчо-ветеринарної служби, коли на Danmink зафіксували коронавірус, там перебувало понад 59 тисяч норок. Водночас приспати планують 40 тисяч, решту збережуть для розведення у майбутньому.

Зверніть увагу! Коронавірус на фермі Danmink виявили також і у людей. Зокрема, недугу підхопили 4 працівників. Крім того, на іншій норковій фермі у Радвілішкіському районі також зафіксували COVID-19 серед 2 працівників.

Читайте також Прем'єрка Данії розплакалася на фермі, де знищили норок

Зауважимо, норок у Литві перевіряли на коронавірус у превентивному порядку після того, як в Данії та інших країнах зафіксували спалахи COVID-19 на фермах.

Що відомо про спалах COVID-19 на норкових фермах у Данії