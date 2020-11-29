У Північному Йоркширі в Англії доведеться знищити 10,5 тисячі індиків. Це зроблять через спалах пташиного грипу штаму H5N8 на фермі.

Департамент у справах сільського господарства країни зазначив, що H5N8 у птахів виявили 28 листопада. Про це повідомили на сайті BBC news.

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Довкола ферми встановили нагляд

На враженій фермі ухвалили рішення знищити індиків. Довкола підприємства тимчасово встановили нагляд. Також створили зону контролю довжиною 3 кілометри та шириною 10 кілометрів.

Причини поширення хвороби з'ясовують

За словами головної ветеринарної лікарки департаменту Крістін Міддлміс, наразі відомство з'ясовує причини поширення хвороби на цій фермі.

Власники птахів повинні залишатися настороженими щодо будь-яких ознак хвороби, негайно повідомляти про підозру на захворювання та забезпечувати належний біозахист у своїх приміщеннях,

– зазначила Міддлміс.

Небезпеки для людей немає

Ризику для здоров'я населення від вірусу дуже низький. Про це повідомили у Службі здоров'я Англії. Тим, хто працює на враженій вірусом фермі, пропонують медичні консультації.

Що таке пташиний грип? Це різновид грипу, який вражає птахів (особливо курей та індичок), а також деякі види ссавців. Люди заражаються пташиним грипом під час тісного контакту з хворими домашніми птицями: під час нагляду за ними, забою або обробки.

Доктор Гевін Дабрера заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я до цього часу ніколи не підтверджувала випадків інфікування штамом H5N8 у людей. Також відреагувала й агенція з харчових стандартів. Вона заявила, що правильно приготовлену ​​птицю та продукти з неї, включно з яйцями, вживати цілком безпечно.

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