У численних європейських країнах відбулась масштабна поліцейська операція проти торгівлі дітьми. Під час неї затримали 388 підозрюваних.

Операцію проводили упродовж 5 – 11 жовтня 2020 року. Про це повідомляє Європол.

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Кого залучили до спецоперації

Масштабну спецоперацію провели за підтримки Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex) спільно з правоохоронцями:

Британії;

Португалії;

Іспанії.

Яка мета

Її мета – викрити злочинні угруповування, які займаються сексуальною експлуатацією дітей, використовують їх як робочу силу, а також втягують у жебрацтво та контрабанду.

Національні органи влади контролювали кордони та основні транспортні вузли для виявлення потенційних жертв і підозрюваних у торгівлі людьми. Кожна країна адаптувала свою діяльність відповідно до форм торгівлі дітьми, які поширилися на національному рівні,

– зазначили в Європолі.

Що виявили

Внаслідок операції, виявили 249 потенційних жертв, з яких щонайменше 61 – неповнолітні. В установі ствердили, що торгівлею дітьми займаються переважно їхні родичі. Також жертвами часто стають неповнолітні біженці з-поза меж Європи.

"Європол координував спецоперацію та сприяв обміну інформацією між країнами-учасницями. Також він цілодобово та без вихідних надавав аналітичну й оперативну підтримку", – також додали в Європолі.