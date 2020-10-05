Черговий бойовик невизнаної "республіки" намагався потрапити на підконтрольну Україні територію, але його спроба провалилася завдяки роботі правоохоронців.

Терориста із вірменським паспортом затримали на блокпосту на в’їзді до прифронтового Маріуполя у суботу, 3 жовтня, повідомили у прес-службі МВС.

За даними джерел 24 каналу, іноземець намагався прибути до портового міста через КПВВ "Новотроїцьке" на власному Volkswagen Polo.

Що відомо про затримання бойовика-найманця з Вірменії

Під час стандартної перевірки документів бійцями Нацгвардії, які чергували на пункті пропуску, виявилося, що громадянин Вірменії міг воювати на боці російсько-окупаційних військ. То ж військовослужбовці викликали на допомогу бійців спецпідрозділу "Шторм", які й провели затримання підозрюваного.

Найманець, за даними правоохоронців, міг приймати безпосередню участь у бойових діях у 2015 – 2018 роках. Серед його речей знайшли "довідку про реєстрацію" в Донецьку, яка свідчить про його співпрацю із терористичними угрупуваннями.

Документи, що знайшли у підозрюваного, є лише часткою доказів його провини. Існують інші, більш вагомі докази його участі у війні,

– розповів кореспонденту 24 каналу співрозмовник із СБУ.

Наразі із затриманим працюють поліцейські, але якщо слідчі зрозуміють, що його провину можна довести у суді, справу можуть передати Службі безпеки.

Яке покарання загрожує затриманому?

Українські правоохоронці трактують участь іноземців у війні на Донбасі з боку Росії як порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Втім більшість карних справ проти власників паспортів третіх країн заводяться за статтею "Посягання на територіальну цілісність України". Максимальне покарання за такий злочин – дожиттєве позбавлення волі.