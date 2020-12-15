Високопоставлений чиновник зі служб безпеки Німеччини підтвердив точність деталей розслідування щодо отруєння Олексія Навального. Він заявив, що німецька влада вже декілька місяців знала про особи причетних до справи.

Водночас чиновник побажав залишитися анонімним для обговорення питань нацбезпеки. Про це повідомляє The New York Times.

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Чиновник зазначив, що незабаром після евакуації Навального в Берлін співробітники ЦРУ та Секретної розвідувальної служби Великобританії повідомили представникам Німеччини деталі отруєння.

За словами співрозмовника видання, мовилося про особи залучених офіцерів ФСБ, що безпосередньо говорило про причетність російської влади.

Розслідування охоплює все те, що ми знали,

– заявив виcокопоставлений чиновник спецслужб.

Зверніть увагу! Напередодні The Insider, Bellingcat і CNN оприлюднили спільне розслідування, в якому назвали імена 8 співробітників ФСБ, які стежили за Навальним з 2017 року та двічі намагалися його отруїти. Російська влада досі не прокоментувала розслідування.

Що цьому передувало