У спецслужбах Німеччини підтвердили деталі розслідування щодо Навального
Високопоставлений чиновник зі служб безпеки Німеччини підтвердив точність деталей розслідування щодо отруєння Олексія Навального. Він заявив, що німецька влада вже декілька місяців знала про особи причетних до справи.
Водночас чиновник побажав залишитися анонімним для обговорення питань нацбезпеки. Про це повідомляє The New York Times.
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Чиновник зазначив, що незабаром після евакуації Навального в Берлін співробітники ЦРУ та Секретної розвідувальної служби Великобританії повідомили представникам Німеччини деталі отруєння.
За словами співрозмовника видання, мовилося про особи залучених офіцерів ФСБ, що безпосередньо говорило про причетність російської влади.
Розслідування охоплює все те, що ми знали,
– заявив виcокопоставлений чиновник спецслужб.
Що цьому передувало
- 20 серпня на борту літака Томськ – Москва російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано. Рейс екстрено приземлився в Омську, а політика доставили в місцеву лікарню.
- Соратники Навального одразу наголосили на його отруєнні, проте лікарі заявляли, що ця версія не підтверджена. З Омська опозиціонера евакуювали в Берлін, в клініку "Шаріте".
- На початку вересня влада Німеччини оголосили, що лікарі встановили факт отруєння Навального речовиною з групи "Новачок". Водночас влада Росії заперечує причетність до замаху на опозиціонера.
- У своєму отруєнні Олексій Навальний звинувачує президента Росії Володимира Путіна. Проте ФСБ Росії навіть відмовилася порушувати кримінальне провадження за фактом отруєння.
- Через відповідні дії російської влади Євросоюз ввів санкції щодо підозрюваних в отруєнні Навального. Більше про отруєння Олексія Навального – читайте тут.
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