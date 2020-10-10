Голова киргизького парламенту Миктибек Абдилдаєв повідомив про рішення піти у відставку. Про це Абдилдаєв повідомив під час засідання 10 жовтня.

Абдилдаєва обрали спікером лише 6 жовтня

10 жовтня парламент зібрався на екстрене засідання в державній резиденції "Ала-Арча", аби затвердити наказ про введення надзвичайного стану. Також планували обговорити кандидатуру нового глави уряду. Про це інформує Інтерфакс.

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Я дякую за довіру, але сьогодні я вирішив піти у відставку. Обов'язки спікера виконувати віцеспікер Мірлан Бакіров,

– зазначив Абдилдаєв.

Зверніть увагу! Абдилдаєва обрали спікером лише 6 жовтня – на позачерговому засіданні парламенту.

Раніше у відставку відправили кабмін

Зазначимо, що минулого тижня президент Жеенбеков відправив у відставку кабмін разом з главою уряду. Сам президент каже, що теж готовий піти з посади, але лише? коли ситуація в країні стабілізується.

Наразі єдиним претендентом на посаду прем'єра називають ексдепутата, засновника партії "Мекенчіл" Садира Жапарова.

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