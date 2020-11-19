У травні 2019 року, тиждень перед інавгурацією Володимира Зеленського, в кабінеті голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка відбулась важлива телефонна розмова. Як стало відомо, Вовк планував візит в Офіс Президента, однак хотів потрапити туди непомітно.

З аудіозаписів відомо, що Вовк ще незадовго до початку президентства Зеленського мав контакти з його найближчим оточенням. Про це йдеться у фільмі-розслідування "Слідства. Інфо".

Цікаво "Дроч*ть міністра": як Аваков міг допомогти скандальному Вовку з посадою – розслідування

Чому ОАСК не ліквідували

Ще за президентства Петра Порошенка Вовк мав із його оточенням тісні зв'язки. Тоді журналісти фіксували зустріч судді з Олександром Грановським, який був тодішнім неформальним куратором судової системи. Можливо, саме це стало причиною того, що Окружний адмінсуд Києва так і не ліквідували.

Юрист "Автомайдану" Роман Маселко пояснив, що ОАСК орієнтується завжди на тих, у кого є влада. Після публікації перших "плівок Вовка" правоохоронці, які займались суддями ОАСКу, вимагали відсторонити цих людей від займаних посад.

Однак в ситуації все "взяла на себе" Вища рада правосуддя. Саме цей орган може звільняти та відсторонювати суддів, однак вони відмовились це робити. Ба більше, перед розглядом питання на засіданні ВРП її керівника бачили в Офісі Президента.

Причетність Андрія Богдана до судді Вовка

Вже із записів розмов, які потрапили в розпорядження "Слідства.Інфо", стало відомо, що Павло Вовк неодноразово контактував і з оточенням Зеленського. Вперше в Вовка згадали про довірену особу Зеленського ще за кілька місяців до виборів. Зокрема, йшлося про Андрія Богдана.

"Ти ж знаєш, там же Андрюха з ним дуже близько. Андрюха Богдан, я з ним спілкуюся,

– говорив Вовк.

"Він "зам" (заступник – 24 канал) керівника штабу. Він говорить, що "Зеленому" вже пропонували космічні (ймовірно, йдеться про гроші за зняття своєї кандидатури з виборів президента – 24 канал). Він сказав: "пішли на*уй", – сказав Вовк.

Що відомо про Андрія Богдана в ОП

Під час передвиборчої кампанії Андрій Богдан працював у штабі Зеленського. Він був близькою до нього особою,а тому після перемоги Зеленського саме Богдан очолив Офіс Президента.



Андрій Богдан / Фото ua.news

Вовк домовлявся за Колесніченка

До Вовка приходив колишній ексголова Вищої ради юстиції Володимир Колесніченко. Візит відбувся після першого туру президентських виборів. Тоді Колесніченко попросив Вовка домовитись за нього з оточенням Зеленського.



Володимир Колесніченко / Фото dt.ua

Він хотів займатися політикою та працювати з командою Зеленського у рідній Кіровоградській області. Вовк погодився допомогти і згадав у розмові соратника Зеленського на ім'я Андрій. Ймовірно, мав на увазі саме про Андрія Богдана.

Колесніченко. Він має господарство, бізнес у Кіровоградській області. Побачив, що ви перемогли, каже: "Бл*дь, я хочу їм допомагати на другий тур". Округ 101-ий. Він каже: "Може, там мене хтось уповноважить, а я тут почну людей піднімати, агітувати?"

– сказав Вовк комусь з оточення Зеленського.

Візит Вовка в ОП

Про контакти Вовка з Богданом говорив і Сергій Горбатюк, який очолював Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.Він входив до групи правоохоронців, які розслідували діяльність суддів ОАСКу.

"Там розмови і про зустрічі з Богданом були. Діалоги свідчать про те, що вони регулярно там розмовляють, зустрічаються", – говорив Горбатюк.

До теми "Свої" люди всюди: вся правда про зв'язки одіозного Вовка з високопосадовцями часів Зеленського

В аудіозаписах також чути, що тиждень після інавгурації Зеленського Вовк обговорював деталі свого візиту до Офісу Президента з представником установи.

Добре, о 3 годині у тебе? Добре. Ви ще там не організували систему, що у вас там хтось забирає машиною, щоб не відмічали? Можна просто через під'їзд?

– казав скандальний суддя.

Вовка цікавив саме факт, як потрапити в ОП без реєстрації. Домовився, що заїде з бокового входу. "А заїжджати з боку Інститутська-Банкова? Давай тоді через Лютеранську, 27-29", – додав Вовк у розмові.

► Що це за в'їзд

Це бічний проїзд до Офісу Президента, яким користуються відвідувачі, які хочуть потрапити до глави держави непоміченими. Неодноразово ним користувались українські олігархи та депутати – це фіксували журналісти.

Павло Вовк коментувати "Слідству.Інфо" свої поїздки на Банкову не захотів. Він звинуватив редакцію в роботі на Національне антикорупційне бюро. Також журналісти намагалися домовитися про інтерв'ю з Андрієм Богданом – він також відмовлявся.

Подарунок Зеленському від ОАСКу

Під час передвиборчої кампанії навесні 2019 року всі обговорювали кандидатів у президенти. На одному з аудіозаписів судді жваво обговорювали виступ кандидата Зеленського на одному з телешоу

Бл*дь, він ніякий просто,

– сказав суддя Ігор Погрібніченко.

Взагалі ніякий. Я вже кілька разів подивився його інтерв'ю. Чистий лох. Ні*уя говорити не вміє, бл*дь,

– погодився Вовк.

Приблизно у цей час в Окружному адмінсуді Києва почали обговорювати давній позов гумористичного проєкту Володимира Зеленського "Студії Квартал 95". Йдеться про заборону Держкіно показувати серіал "Свати", продюсером якого був Зеленський.

Важливо Невловимий і недоторканий: що відомо про скандального суддю Павла Вовка

Після заборони показу серіалу в Україні ПАТ "Студія Квартал-95" звернулася до Окружного адмінсуду Києва, щоб скасувати рішення Держкіно. Однак справа пролежала без результату понад рік. Що цікаво, в суді загадали про неї напередодні президентських виборів.

У числах 20-х подарунок можливому цьому…,

– наголошував Вовк.

І по "телику" знову почнуть показувати,

– погодився суддя ОАСКу Володимир Келеберда.

Та пішли вони всі на*уй,

– підсумував Вовк.

Вже 26 березня 2019 року суддя Володимир Келеберда ухвалив рішення на користь "Студії Квартал-95". Він навіть дозволив російському актору Федіру Добронравову в'їзд в Україну.



Федір Добронравов / Фото iz.ru

Мовчанка Зеленського

Володимир Зеленський часто коментує різні події у країні, записує відеозвернення до далекобійників та на вимогу терористів, а нещодавно активно обурювався рішенням Конституційного Суду. Однак щодо Окружного адмінсуду Києва він підозріло небагатослівний. Скандал із плівками з кабінету Вовка та одіозні рішення суддів зазвичай він зовсім не коментує.

На пресбрифінгу в жовтні 2019 року журналістка "Слідства.Інфо" Євгенія Моторевська запитала президента, чи збирається він ліквідувати Окружний адмінсуд Києва. "Чи, можливо, вам теж потрібен ручний суд, як, свого часу, Петру Порошенку?", – запитала вона.

Мені ніхто ручний не потрібен. Я готовий розібратися з цим питанням. Готовий підписати указ, який допоможе справедливості й з приводу Окружного адмінсуду. Немає питань,

– запевнив тоді Зеленський.

Минув рік, однак за весь цей час Володимир Зеленський, вочевидь, так і не розібрався з Окружним адмінсудом Києва.

Детальніше про це у фільмі-розслідуванні "Слідства. Інфо": відео