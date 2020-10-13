Міністерство юстиції хотіло б створити комісію, члени якої займалися б питаннями люстрації – перевіркою, реєстром, а також і переглядом справ раніше люстрованих чиновників.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць в інтерв'ю "Українським Новинам".

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Про правильний принцип люстрації

Коломієць зауважила, що деяких чиновників люстрували не за співпрацю з режимом Януковича і не за те, що вони намагалися захопити владу, а лише через те, що вони обіймали певні посади.

При цьому Європейський суд і Венеціанська комісія у своїх рішення щодо українського закону про люстрацію вказали на необхідність "індивідуального підходу".

Питання не в тому, що людина обіймала посаду, а в тому, чи допомагала вона якимось чином узурпувати владу,

– наголосила Коломієць.

Саме про людей, "які допомагали Януковичу узурпувати владу", мовитиметься у зміненому Мін'юстом законі про люстрацію ("Про очищення влади"). Утім, наразі документ не має політичної підтримки у Верховній Раді.

Про створення комісії для перегляду справ люстрованих

Заступниця міністра розповіла, що відомча спеціальна комісія мала б розглядати скарги людей, які претендують на певну посаду, але остерігаються потрапити до реєстру люстрованих (там вже є приблизно тисяча прізвищ).

У комісії буде 6 людей – 3 від уряду і 3 від громадськості, обраних на відкритому конкурсі.

Комісія буде мати право і переглядати старі справи, і вивчати нові. Бо "людей, які не проходили перевірку, може бути і 5 тисяч, і більше"

Комісія має вивчити, чи дійсно людина взаємодіяла з владою Януковича, узурпувала владу чи ні,

– підсумувала Коломієць.

Реєстр люстрованих при цьому планують вилучити з публічного доступу, адже це – одна з рекомендацій європейських партнерів України.

Що таке люстрація і чому втілення її викликало проблеми: коротко

2014 року прийняли закон "Про очищення влади" про люстрацію людей, які обіймали державні посади за часів Януковича щонайменше рік. Простіше кажучи, посадовці режиму Януковича не мають права обіймати посади в органах державної влади 5 – 10 років після Революції Гідності.

Але Європейський суд з прав людини визнав норми закону про люстрацію порушенням Конвенції про захист прав людини. Ба більше, у жовтні 2019 року суд постановив виплатити люстрованим чиновникам часів Януковича компенсацію за судову тяганину.

Саме щоб виправити ситуацію, в уряді й розробили зміни до закону.