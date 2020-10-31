Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав 10 держав-стратегічних партнерів нашої держави. Дипломат пояснив, що дружба з кожною з цих держав визначена стратегією національної безпеки України.

Стратегічне партнерство є формою особливих відносин, тому не можна ним розбазарюватися й усіх перетворювати на стратегічних партнерів, заявив Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Новое время".

До слова За кожним падінням може бути злет, – Кулеба про стосунки з Угорщиною

У нас наразі не 30 з чимось стратегічних партнерів, а всього, здається, вісім чи дев'ять (у переліку міністр назвав 10 – 24 канал). Усі вони визначені стратегією національної безпеки України, яка була нещодавно затверджена президентом. Саме від цього ми відштовхуємося,

– розповів глава МЗС.

Хто в списку стратегічних партнерів України:

Велика Британія,

Туреччина,

Сполучені Штати Америки,

Канада,

Німеччина,

Франція,

Азербайджан,

Польща,

Грузія,

Литва.

"Є перелік наших класичних друзів, з якими ми вибудовуємо особливі стосунки з огляду на низку факторів", – пояснив Дмитро Кулеба.

Позиція України щодо війни за участі стратегічних партнерів

У списку стратегічних партнерів України доволі примітними є Азербайджан і Туреччина. Перша держава перебуває в стані активного конфлікту з Вірменією, а друга – її активно підтримує. Глава МЗС пояснив, як це впливає на формування позиції України щодо війни за Нагірний Карабах.

Щодо конфлікту між Азербайджаном і Вірменією позиція України дуже чітка. Україна виступає за припинення бойових дій, за припинення кровопролиття й за територіальну цілісність Азербайджану,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що Україна історично дотримувалася цієї позиції, то й він і нині не бачить потреби щось змінювати. Втім він наголосив: жодна держава, якими б близькими не були її відносини з Україною, не може вказувати, яку позицію наша держава повинна займати в будь-якому питанні.

"Ми маємо поважати себе й завжди знаходити баланс у відносинах з однією країною й у відносинах з третьою країною", – резюмував міністр закордонних справ.