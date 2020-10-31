Скільки в України стратегічних партнерів і для чого вони потрібні: пояснення МЗС
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав 10 держав-стратегічних партнерів нашої держави. Дипломат пояснив, що дружба з кожною з цих держав визначена стратегією національної безпеки України.
Стратегічне партнерство є формою особливих відносин, тому не можна ним розбазарюватися й усіх перетворювати на стратегічних партнерів, заявив Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Новое время".
До слова За кожним падінням може бути злет, – Кулеба про стосунки з Угорщиною
У нас наразі не 30 з чимось стратегічних партнерів, а всього, здається, вісім чи дев'ять (у переліку міністр назвав 10 – 24 канал). Усі вони визначені стратегією національної безпеки України, яка була нещодавно затверджена президентом. Саме від цього ми відштовхуємося,
– розповів глава МЗС.
Хто в списку стратегічних партнерів України:
- Велика Британія,
- Туреччина,
- Сполучені Штати Америки,
- Канада,
- Німеччина,
- Франція,
- Азербайджан,
- Польща,
- Грузія,
- Литва.
"Є перелік наших класичних друзів, з якими ми вибудовуємо особливі стосунки з огляду на низку факторів", – пояснив Дмитро Кулеба.
Позиція України щодо війни за участі стратегічних партнерів
У списку стратегічних партнерів України доволі примітними є Азербайджан і Туреччина. Перша держава перебуває в стані активного конфлікту з Вірменією, а друга – її активно підтримує. Глава МЗС пояснив, як це впливає на формування позиції України щодо війни за Нагірний Карабах.
Щодо конфлікту між Азербайджаном і Вірменією позиція України дуже чітка. Україна виступає за припинення бойових дій, за припинення кровопролиття й за територіальну цілісність Азербайджану,
– наголосив Дмитро Кулеба.
Він підкреслив, що Україна історично дотримувалася цієї позиції, то й він і нині не бачить потреби щось змінювати. Втім він наголосив: жодна держава, якими б близькими не були її відносини з Україною, не може вказувати, яку позицію наша держава повинна займати в будь-якому питанні.
"Ми маємо поважати себе й завжди знаходити баланс у відносинах з однією країною й у відносинах з третьою країною", – резюмував міністр закордонних справ.
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