У Головному слідчому управлінні СБУ повідомили про підозру чиновнику ФСБ Росії. Причиною стали його дії, що порушували суверенітет України.

У лютому – березні 2014 року російський посадовець, діючи у змові з іншими працівниками ФСБ, порушував територіальну цілісність України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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За даними слідчих, через це змогли реалізувати заздалегідь розроблений злочинний план окупації та анексії Криму.

У чому звинувачують співробітника ФСБ

Завдяки підкупам та погрозам він закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ, Сімферопольського прикордонного загону шкодити суверенітету та обороноздатності України. Також він вимагав, щоб українські військові не перешкоджали бойовикам Росії та перейшли на бік її прикордонної служби. Зокрема, співробітнику ФСБ інкримінують:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

умисні дії для зміни території та державного кордону України;

підбурювання до державної зради;

ведення агресивної війни проти України.

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Наразі в Офісі генпрокурора вирішують, які заходи вжити для кримінального провадження у справі.