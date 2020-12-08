Співвласник одеського готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний помер від COVID-19: деталі
Коронавірус обірвав життя 48-річного одеського бізнесмена Вадима Чорного. Він був фігурантом справи про пожежу в готелі "Токіо Стар", у якій загинули 9 людей.
Чорний лікувався у "Феофанії"
Чорний лікувався від СOVID-19 у "Феофанії". Про це інформує "Суспільне" з посиланням на депутата Одеської міськради Петра Обухова.
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Стан бізнесмена протягом 2 тижнів був вкрай важким, він перебував у комі. Підтвердила факт смерті Чорного і його подруга Олена Орлова.
Коротко про Вадима Чорного:
- 1994 – 1998 рік – депутат Одеської міськради.
- 1998 – 2002 рік– мер Арциза, що на Одещині.
- У 1998 та 2010 роках балотувався у мери Одеси.
- У 2012 році балотувався до Верховної Ради.
- Очолював комунальне підприємство "СМЕП".
- Власник готелів "Зірка", "Токіо Стар" та інших об'єктів нерухомості в Одесі.
Що відомо про моторошну пожежу в "Токіо Стар"?В ніч проти 17 серпня 2019 року в Одесі під час пожежі в готелі "Токіо Стар" загинули 9 людей. Причиною пожежі стало надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки – такі попередні висновки озвучили у прокуратурі.
Співвласник готелю Вадим Чорний і старший адміністратор Ірина Паровик були взяті під варту. Ще одному співвласнику готелю Сергію Дурачу і головному інженерові заочно повідомили про підозру.
Згодом Чорному замінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. У грудні 2019 року бізнесмен подав апеляцію на продовження арешту.
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