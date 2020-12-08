Коронавірус обірвав життя 48-річного одеського бізнесмена Вадима Чорного. Він був фігурантом справи про пожежу в готелі "Токіо Стар", у якій загинули 9 людей.

Чорний лікувався у "Феофанії"

Чорний лікувався від СOVID-19 у "Феофанії". Про це інформує "Суспільне" з посиланням на депутата Одеської міськради Петра Обухова.

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Стан бізнесмена протягом 2 тижнів був вкрай важким, він перебував у комі. Підтвердила факт смерті Чорного і його подруга Олена Орлова.

Коротко про Вадима Чорного:

1994 – 1998 рік – депутат Одеської міськради.

1998 – 2002 рік– мер Арциза, що на Одещині.

У 1998 та 2010 роках балотувався у мери Одеси.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради.

Очолював комунальне підприємство "СМЕП".

Власник готелів "Зірка", "Токіо Стар" та інших об'єктів нерухомості в Одесі.