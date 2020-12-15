В рамках освітньої платформи Parimatch Education відбулася 6 зустріч Sport Talk Club, цього разу вона була присвячена digital інструментам роботи з уболівальниками та спонсорами.

Гостями івенту стали представник LaLiga в країнах Східної Європи Хосе Карлос Лоайса, контент-менеджер LaLiga Анастасія Лацановська, Маркетинг-директор ФК "Шахтар" Олександр Мамалига, CMO Parimatch Ukraine Тамара Бадашвілі, і засновник маркетингової компанії "Evolution" Владислав Вахільчук.

Українські та міжнародні експерти детально розповіли про те, як спортивним організаціям збільшувати свою аудиторію навіть під час карантину, які інструменти для цього використовувати та зійшлися на думці, що саме створення власного контенту є одним із найголовніших завдань на сьогодні.

Хосе Карлос Лоайса зазначив, що аудиторія LaLiga – 2,8 мільярда людей. Ліга не просто присутня на всіх континентах, а й адаптує свій продукт під кожен конкретний ринок.

"Глобалізація – наша основна мета. Ми шукаємо нову аудиторію, робимо контент на різних мовах, адаптуючи його під різні країни. Наш контент ділиться на інформаційний і розважальний. Ми хочемо утримувати увагу наших фанатів не тільки під час 90 хвилин гри, а протягом усього тижня до неї та після. Щоб домогтися успіху в digital, необхідно детально вивчити свою аудиторію, їх вік, місце проживання, їх інтереси й захоплення", – доповнила контент-менеджер LaLiga Анастасія Лацановська.

Олександр Мамалига розповів про те, що футбольний клуб конкурує за вболівальника не з іншими командами, а з індустрією розваг в цілому.

"Ми повинні створити такий продукт, щоб глядач захотів піти на стадіон, а не в бар, кінотеатр або залишитися вдома дивитися серіал".

CRM-система дозволяє "Шахтарю" детально вивчати поведінку своїх уболівальників і підвищувати рівень їх задоволеності. Використання сучасних технологій сприяє не тільки скороченню операційних витрат, а й збільшує виторг від продажу квитків і абонементів.

"Ми працюємо над тим, щоб люди ходили на матчі та взаємодіяли з продуктами клубу. Ті, хто ходить на 5 – 8 матчів за сезон, не говорять "Шахтар" переміг", вони кажуть – "Ми перемогли". До цього ми й прагнемо", – резюмував Олександр Мамалига.

"Сторітеллінг – вміння розповідати історію вашого бренду – це справжнє мистецтво. Спортивним організаціям потрібно шукати емоційний зв'язок між уболівальниками та своїми цілями. Під час пандемії у виграші залишилися ті, хто зумів знайти підхід до своєї аудиторії. Емоції впливають на те, які продукти вибирають люди. Історії цікаві людям", – зазначила CMO Parimatch Ukraine Тамара Бадашвілі.

На завершення Sports Talk Club засновник маркетингової компанії "Evolution" Владислав Вахільчук зупинився на специфіці присутності в соцмережах українських футболістів, і дав практичні поради всім спортсменам, як зробити свою сторінку в інтернеті цікавою і популярною.

Повну версію Sports Talk CLub ви можете переглянути за посиланням.