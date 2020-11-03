Перший мультибанк в Україні sportbank у грудні 2020 року розпочинає випускати картки другого банка-емітента – ТАСКОМБАНКА.

Мобільний банк sportbank презентували у жовтні 2019 року, а перші 100 000 клієнтів приєднались вже за вісім місяців активного просування продукту.

Ми з самого початку закладали можливість мультибанківської архітектури. І ось, поряд з банком, що вже існує, ми оголошуємо про початок роботи з новим банком-партнером ТАСКОМБАНКОМ, – прокоментував інтеграцію з ТАСКОМБАНКОМ співзасновник і СЕО sportbank Денис Саприкін.

Для клієнтів мобільного банку нічого не змінюється: sportbank залишається самостійним продуктом і окремим брендом. Така співпраця суттєво посилить sportbank, оскільки ТАСКОМБАНК входить в ТОП-20 банків за розміром активів, визнаний системно важливим банком Національним банком України, є сильним гравцем з точки зору капіталізації та ліквідності. При цьому команда sportbank продовжить фокусуватися на продукті, маркетингу, клієнтському сервісі, операційних процесах і розробці програмного забезпечення. Також ми продовжуємо працювати з ОКСІ БАНКОМ, – додає Денис Саприкін.

Запуск другого банку-емітенту не позначиться на тарифній політиці, а також процедурі оформлення та обслуговування картки. Всю необхідну додаткову інформацію уточнять, коли вийдуть з продуктом на ринок.

Інтеграція нового банку-партнера – це масштабування проєкту і додаткові можливості для клієнтів. Після запуску ми зосередимося на обіцяних сервісах та послугах і в прискореному режимі будемо анонсувати все, чого чекали наші клієнти, – повідомив співзасновник і СЕО sportbank Денис Саприкін.

Довідка:

Sportbank – це сучасний мобільний банк для українців, захоплених спортом і активним способом життя.

Банк працює без відділень, а отримати картку можна безкоштовною кур'єрською доставкою або в точці видачі.

У мобільному додатку sportbank зібрані всі популярні платіжні послуги:

кредитна картка,

кредит готівкою,

перекази з картки на картку,

бонуси та кешбек.

Головні переваги карти sportbank:

поновлюваний кредитний ліміт до 100 000 грн ,

, перший пільговий період до 120 днів ,

, кешбек 10% на оплату товарів і послуг в категорії "Cпорт", який нараховується на власні та кредитні кошти,

на оплату товарів і послуг в категорії "Cпорт", який нараховується на власні та кредитні кошти, також до 20% кешбека на додаткові популярні категорії,

на додаткові популярні категорії, реферальна програма,

програма, безкоштовні р2р перекази.

Усі, хто бажає стати клієнтами банку, можуть завантажити додаток прямо з офіційного сайту або з Apple Store / Google Play / HUAWEI AppGallery; сфотографувати паспорт і ІПН (дані зчитуються автоматично); заповнити коротку анкету та обрати найближчу зручну точку видачі картки в партнерській мережі або кур'єрську доставку.