Sportbank оголосив про співпрацю з Таскомбанком
Перший мультибанк в Україні sportbank у грудні 2020 року розпочинає випускати картки другого банка-емітента – ТАСКОМБАНКА.
Мобільний банк sportbank презентували у жовтні 2019 року, а перші 100 000 клієнтів приєднались вже за вісім місяців активного просування продукту.
Ми з самого початку закладали можливість мультибанківської архітектури. І ось, поряд з банком, що вже існує, ми оголошуємо про початок роботи з новим банком-партнером ТАСКОМБАНКОМ, – прокоментував інтеграцію з ТАСКОМБАНКОМ співзасновник і СЕО sportbank Денис Саприкін.
Для клієнтів мобільного банку нічого не змінюється: sportbank залишається самостійним продуктом і окремим брендом. Така співпраця суттєво посилить sportbank, оскільки ТАСКОМБАНК входить в ТОП-20 банків за розміром активів, визнаний системно важливим банком Національним банком України, є сильним гравцем з точки зору капіталізації та ліквідності. При цьому команда sportbank продовжить фокусуватися на продукті, маркетингу, клієнтському сервісі, операційних процесах і розробці програмного забезпечення. Також ми продовжуємо працювати з ОКСІ БАНКОМ, – додає Денис Саприкін.
Інтеграція нового банку-партнера – це масштабування проєкту і додаткові можливості для клієнтів. Після запуску ми зосередимося на обіцяних сервісах та послугах і в прискореному режимі будемо анонсувати все, чого чекали наші клієнти, – повідомив співзасновник і СЕО sportbank Денис Саприкін.
Довідка:
Банк працює без відділень, а отримати картку можна безкоштовною кур'єрською доставкою або в точці видачі.
У мобільному додатку sportbank зібрані всі популярні платіжні послуги:
- кредитна картка,
- кредит готівкою,
- перекази з картки на картку,
- бонуси та кешбек.
Головні переваги карти sportbank:
- поновлюваний кредитний ліміт до 100 000 грн,
- перший пільговий період до 120 днів,
- кешбек 10% на оплату товарів і послуг в категорії "Cпорт", який нараховується на власні та кредитні кошти,
- також до 20% кешбека на додаткові популярні категорії,
- реферальна програма,
- безкоштовні р2р перекази.
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