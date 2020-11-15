Керівництво спорткомплексу "5 елемент", який оштрафували через порушення карантину вихідного дня, не погоджується з таким рішенням правоохоронців. Вони впевнені, що не порушували жодних правил карантину, а тому не планують зачинати комплекс. Як відомо, бізнес належить 5 президенту України Петрові Порошенку.

Керівництво зазначило, що їх комплекс – оздоровчий, а тому може працювати. Про це сказав юрист комплексу Валерій Річек, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Як зазначив юрист, у спортивно-оздоровчому комплексі працює велика кількість реабілітологів. Саме через це варто розуміти, що вони не можуть припинити надавати послуги своїм пацієнтам з серйозними хворобами та травмами.

За словами генеральної директорки комплексу Наталії Щербій, усі співробітники працюють, дотримуючись усіх санітарних норм. Комплекс має площу 18 тисяч квадратних метрів, а також відкритий майданчик, територія якого сягає 25 тисяч квадратних метрів. Саме через це керівництво заявило, що немає причин вважати, що вони порушують карантин.

Заклад вже розмістив на своєму сайті розклад заходів на наступні вихідні. Вже 21 та 22 листопада комплекс також не дотримуватиметься карантину вихідного дня.

Що відомо про ситуацію

Інцидент трапився у перший день карантину вихідного дня, 14 листопада. Тоді правоохоронці приїхали у спорткомплекс "5 елемент" та попросили припинити роботу закладу. Водночас керівництво відмовилося.

Правоохоронці склали адміністративний протокол та розпочали кримінальне провадження.

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