У Запорізькій області 22 листопада сталась ДТП за участі трьох спостерігачів громадянської мережі ОПОРА. Вони якраз прямували на виборчі дільниці Бердянська.

Аварія трапилась о 6 годині ранку. На щастя, всі залишились живими, однак, отримали травми різного ступеня важкості. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила глава правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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Зараз потерпілі перебувають в Приморської центральної районної лікарні, у Запорізькій області. Найбільше постраждав спостерігач, який перебував за кермом, у нього – компресійний перелом хребта.

За словами Айвазовської, постраждалі є членами однієї сім'ї.



ДТП на Запоріжжі / Фото Ольги Айвазовської

Попередньою причиною аварії є погані погодні умови, зокрема ожеледиця. На фото видно, що автівка злетіла з дороги і фактично знищена.



Автівка майже розтрощена вщент / Фото Ольги Айвазовської