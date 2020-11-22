Спостерігачі ОПОРИ потрапили в жахливу ДТП на Запоріжжі: фото
У Запорізькій області 22 листопада сталась ДТП за участі трьох спостерігачів громадянської мережі ОПОРА. Вони якраз прямували на виборчі дільниці Бердянська.
Аварія трапилась о 6 годині ранку. На щастя, всі залишились живими, однак, отримали травми різного ступеня важкості. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила глава правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
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Зараз потерпілі перебувають в Приморської центральної районної лікарні, у Запорізькій області. Найбільше постраждав спостерігач, який перебував за кермом, у нього – компресійний перелом хребта.
За словами Айвазовської, постраждалі є членами однієї сім'ї.
ДТП на Запоріжжі / Фото Ольги Айвазовської
Попередньою причиною аварії є погані погодні умови, зокрема ожеледиця. На фото видно, що автівка злетіла з дороги і фактично знищена.
Автівка майже розтрощена вщент / Фото Ольги Айвазовської
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