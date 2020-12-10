До міської ради у Кривому Розі правоохоронці прийшли з обшуками. Річ у тім, що посадовців установи підозрюють у розкраданні грошей з бюджету.

Правоохоронці викрили групу людей, яких підозрюють у привласненні 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Читайте також "Слуга народу" Герман не задекларував фірму з Британії: її доходи становили мільйони фунтів

Хто входив до групи

Начальник одного з управлінь виконкому Криворізької міської ради,

підлегла чиновника – начальниця відділу виконкому міськради,

2 співзасновники ТОВ і 2 їхніх працівники.

У чому полягала "схема"

Слідство стверджує, що посадовці протягом 2019 – 2020 років розкрадали бюджетні гроші. Суми виділяли на реконструкцію та будівництво об’єктів охорони здоров’я та освіти у Кривому Розі.

Чиновники вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо завищеної вартості використаних будівельних матеріалів, а залишок забирали собі. Гроші легалізували через закупівлю дорогих автомобілів.

Тому правоохоронці провели майже 50 обшуків у кабінетах посадовців, офісах підрядників тощо.

Що загрожує ймовірним зловмисникам