Справа на 6 мільйонів гривень: до Криворізької міськради прийшли з обшуками
До міської ради у Кривому Розі правоохоронці прийшли з обшуками. Річ у тім, що посадовців установи підозрюють у розкраданні грошей з бюджету.
Правоохоронці викрили групу людей, яких підозрюють у привласненні 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.
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Хто входив до групи
- Начальник одного з управлінь виконкому Криворізької міської ради,
- підлегла чиновника – начальниця відділу виконкому міськради,
- 2 співзасновники ТОВ і 2 їхніх працівники.
У чому полягала "схема"
Слідство стверджує, що посадовці протягом 2019 – 2020 років розкрадали бюджетні гроші. Суми виділяли на реконструкцію та будівництво об’єктів охорони здоров’я та освіти у Кривому Розі.
Чиновники вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо завищеної вартості використаних будівельних матеріалів, а залишок забирали собі. Гроші легалізували через закупівлю дорогих автомобілів.
Тому правоохоронці провели майже 50 обшуків у кабінетах посадовців, офісах підрядників тощо.
Що загрожує ймовірним зловмисникам
- Чиновників підозрюють у привласненні бюджетних коштів за попередньою змовою та легалізації доходів. Відтак посадовцям загрожує до 12 років ув'язнення.
- Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу для підозрюваних у вигляді тримання під вартою.
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