Справа Арбузова: ВАКС скасував постанову про зупинення розслідування
Вищий антикорупційний суд 7 грудня скасував постанову прокурора про зупинення досудового розслідування щодо справи експершого віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова. Чоловіка підозрюють у зловживанні службовим становищем.
Суддя задовольнила позов адвоката Арбузова та скасувала постанову прокурора про зупинення досудового розслідування у справі, повідомляє пресслужба ВАКС.
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Рішення набуло законної сили з моменту проголошення, але повний текст оприлюднять 11 грудня.
У суді зазначили, що ухвала не підлягає оскарженню.
Що відомо про справу Арбузова
- Арбузов фігурує у кримінальному провадженні. Експосадовцю інкримінують зловживання службовим становищем у складі злочинної організації. Це призвело до розтрати грошей Держбюджету на суму 220 мільйонів гривень.
- До речі, справу відкрили ще у 2014 році.
- У 2017 році суд дозволив заочно розслідувати справу Арбузова.
- Однак чоловік після Майдану виїхав до Росії та перебуває у розшуку.
- Тому генпрокуратура вирішила призупинити розслідування.
Хто такий Сергій Арбузов?Колишній перший віцепрем'єр-міністр України та глава Нацбанку. Арбузова називають соратником президента-втікача Януковича. У 2014 році чиновник втік до Росії.
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