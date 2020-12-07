Вищий антикорупційний суд 7 грудня скасував постанову прокурора про зупинення досудового розслідування щодо справи експершого віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова. Чоловіка підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Суддя задовольнила позов адвоката Арбузова та скасувала постанову прокурора про зупинення досудового розслідування у справі, повідомляє пресслужба ВАКС.

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Рішення набуло законної сили з моменту проголошення, але повний текст оприлюднять 11 грудня.

У суді зазначили, що ухвала не підлягає оскарженню.

Що відомо про справу Арбузова

Арбузов фігурує у кримінальному провадженні. Експосадовцю інкримінують зловживання службовим становищем у складі злочинної організації. Це призвело до розтрати грошей Держбюджету на суму 220 мільйонів гривень.

До речі, справу відкрили ще у 2014 році.

У 2017 році суд дозволив заочно розслідувати справу Арбузова.

Однак чоловік після Майдану виїхав до Росії та перебуває у розшуку.

Тому генпрокуратура вирішила призупинити розслідування.