Справа Тетяни Чорновол: екснардепка каже, що в ДБР завершили розслідування
В ДБР завершили розслідування у справі екснардепки Тетяни Чорновол про підпал офісу "Партії регіонів". Згодом справу мають передати до суду.
Після того, як активістка ознайомиться зі справою, її передадуть до Печерського суду. Про це Чорновол написала на своїй сторінці у фейсбуці.
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Слідство завершило досудове розслідування проти мене у справі штурму офісу "Партії регіонів" під час масових вбивств на Майдані,
– наголосила Чорновол.
За словами екснардепки, кваліфікацію справи та звинувачення не мінятимуть. Таким чином, як зазначає Чорновол, влада планує в турборежимі засудити її за статтею про умисне вбивство.
Справа Тетяни Чорновол: що відомо
- ДБР стверджує, що у лютому 2014 року Чорновол нібито керувала діями групи людей та підпалювала офіс "Партії регіонів". Тоді унаслідок пожежі загинув чоловік, який був у будівлі.
- Активістці вручили підозру в умисному вбивстві.
- Чорновол вважає справу політичним переслідуванням "за Майдан".
- В МВС заявляли, що справу інспірував "адвокат Януковича" Олександр Бабіков.
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