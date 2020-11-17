В ДБР завершили розслідування у справі екснардепки Тетяни Чорновол про підпал офісу "Партії регіонів". Згодом справу мають передати до суду.

Після того, як активістка ознайомиться зі справою, її передадуть до Печерського суду. Про це Чорновол написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Слідство завершило досудове розслідування проти мене у справі штурму офісу "Партії регіонів" під час масових вбивств на Майдані,

– наголосила Чорновол.

За словами екснардепки, кваліфікацію справи та звинувачення не мінятимуть. Таким чином, як зазначає Чорновол, влада планує в турборежимі засудити її за статтею про умисне вбивство.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня 2020 року Тетяні Чорновол замінили нічний домашній арешт на особисте зобов'язання.

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